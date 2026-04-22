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國際海事組織：襲擊扣押上船不可接受…立即放人放船

新華社倫敦4月22日電
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貨船停在鄰近荷莫茲海峽的波斯灣內。（路透）
貨船停在鄰近荷莫茲海峽的波斯灣內。（路透）

國際海事組織秘書長多明格斯22日表示，襲擊和扣押商船不可接受，呼籲立即釋放所有被扣船隻及無辜海員。

多明格斯就最近有商船在荷莫茲海峽附近海域遇襲發表聲明說，中東地區局勢仍然極其動蕩，他不明白，為什麼還有航運公司「拿海員的生命去冒險」。

多明格斯再次強調：「局勢降級、採取有意義的行動、恢復通航自由，才是唯一出路。」

據多明格斯透露，一名曾被困在波斯灣的海員向他描述，導彈飛過頭頂構成持續壓力、墜落碎片對船隻造成危險、物資需要定量配給以及難以持續同家人保持聯絡告知自身處境。「幸運的是，這名海員最終得以離開，但仍有近兩萬名海員被困在那裡。7個星期過去了，他們依然不知道何時才能回家。」

自4月13日美國對所有進出伊朗港口的船隻實施封鎖以來，荷莫茲海峽緊張局勢持續升級。美軍中央司令部19日說，美軍當天向一艘試圖突破封鎖、駛往伊朗阿巴斯港的伊朗貨船開炮，使其失去推進動力，美海軍陸戰隊員隨後登上並控制這艘船。據伊朗媒體22日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，扣押了兩艘企圖在沒有獲得授權的情況下通過荷莫茲海峽的船隻。

根據國際海事組織官網消息，自美國和以色列2月底對伊朗發起大規模軍事行動以來，截至本月22日，已確認相關海域至少發生26起襲船事件，造成10名海員死亡。國際海事組織發言人20日說，荷莫茲海峽附近海域局勢依然動蕩多變，附近船舶應保持「最高等級戒備」，在未獲得安全保障情況下切勿冒險行動。

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