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打造「無菸一代」英國17歲以下青少年將終身禁買菸

中新社倫敦4月22日電
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英國推出極具嚴苛性的終身吸菸禁令。（路透）
英國推出極具嚴苛性的終身吸菸禁令。（路透）

英國議會22日正式通過《菸草與電子菸法案》，推出極具嚴苛性的終身吸菸禁令，英國現年17歲及以下青少年、未來所有新生兒，將終身無法合法購買菸草製品。 　　

該法案推行滾動式年齡禁菸規則，菸草合法購買年齡逐年上調，覆蓋2009年1月1日及以後出生的所有人群，意味著這一群體將徹底失去合法購菸資格。英國政府旨在以此打造該國首個「無菸一代」。 　　

除控菸核心條款外，法案同步收緊電子菸及尼古丁產品監管，同時嚴格限制電子菸廣告投放、產品展示、免費派發與折扣促銷行為。 　　

英國官方數據顯示，該國每年因吸菸導致約6.4萬人死亡、40萬人住院，每年耗費英國國民醫保體系約30億英鎊（約合40.5億美元），吸菸帶來的公共衛生壓力持續居高不下。同時，青少年電子菸吸食率攀升、尼古丁成癮問題加劇，也成為英國政策制定者重點關注的社會議題。 　　

英國衛生大臣斯特里廷表示，法案獲批是英國國民健康領域的歷史性時刻，通過這項立法，英國年輕一代將免受尼古丁終身成癮危害，遠離菸草帶來的健康風險。他指出，預防勝於治療，該法案不僅能挽救生命、緩解醫療體系運行壓力，更將助力構建更健康的英國社會。 　　

該法案預計於下周獲得王室批准，正式成為法律落地實施。英國政府表示，系列控菸控電子菸舉措，將有效降低全民吸菸率，阻斷青少年尼古丁成癮路徑，減輕公共醫療體系負擔。

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