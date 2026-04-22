我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約郵報：川普稱美伊第2輪談判可能在3天內舉行

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

方濟各逝世周年 故鄉阿根廷多地辦緬懷追思活動

中央社布宜諾斯艾利斯22日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
參與紀念已故教宗方濟各彌撒的阿根廷民眾，在教堂祭壇前的方濟各照片前靜默祈禱。中央...
參與紀念已故教宗方濟各彌撒的阿根廷民眾，在教堂祭壇前的方濟各照片前靜默祈禱。中央社

阿根廷約2000名民眾，21日晚間齊聚布宜諾斯艾利斯教堂，追思已故教宗方濟各（Pope Francis）逝世1周年，肯定其「信仰無國界」精神，推動天主教影響力走向世界。

方濟各是阿根廷人，於2025年4月21日逝世，享壽88歲。儘管任內未曾返鄉，方濟各仍透過言行與故土緊緊連結，傳達愛與關懷。

阿根廷多地教堂21日舉行紀念方濟各彌撒活動，位於首都佛羅雷斯區（Flores）的San José de Flores大教堂，因與方濟各的成長背景密切相關，成為民眾前往靜默祈禱、緬懷的重要地點。佛羅雷斯區位於首都西南側，至今仍保留傳統住宅與小型商店並存的社區樣貌。

布宜諾斯艾利斯地鐵也在鄰近的San José de Flores車站揭幕紀念壁畫「致敬」（Homenaje），由藝術家伊涅斯塔（Nora Iniesta）創作，設置於通往大教堂的入口處。

方濟各少年時期確立人生方向，教堂內仍保留當年他立志投身神職的告解室，旁設紀念牌與長明燈，不少民眾將寫給他的話折成紙條放置其中，成為一處讓民眾表達思念的紀念空間。

布宜諾斯艾利斯總主教庫爾瓦（Jorge García Cuerva）在紀念方濟各彌撒中表示，方濟各生前倡議跨越差異、促進對話的理念，至今對當前世界仍具參考價值，並呼籲社會在分歧中尋求連結，持續為和平努力。

民眾桑琪士（Patricia Sánchez）表示，她自幼居住於佛羅雷斯區，長期見證方濟各與居民互動，「當年方濟各還是主教時，穿著黑鞋與黑袍走在這裡，和大家很親近。我認為他一直言行一致，這是我們今天仍需要的模範」。她並提到，方濟各曾對年輕人說去創造改變，不要安於現狀，積極為公共利益行動，也讓她銘記在心。

民眾賈拉（Fernanda Jara）表示，她並非天主教徒，但方濟各對阿根廷社會具深遠意義，特別是勞工階層與生活困苦的基層民眾。她指出，參與追思活動，也是一種對方濟各所倡議、超越黨派的社會正義理念的回應。

此外，根據Google Trends阿根廷數據顯示，「教宗方濟各」相關搜尋量於4月21日上午達到高峰，聚焦其逝世時間與背景，還有相關書信、語錄與生平經歷。顯示在這一天，關於方濟各的記憶與討論，仍持續在阿根廷社會不同角落被喚起。

阿根廷首都西南區San José de Flores大教堂外擠滿人群，前來緬懷已...
阿根廷首都西南區San José de Flores大教堂外擠滿人群，前來緬懷已故教宗方濟各。中央社

世報陪您半世紀

教宗 方濟各 阿根廷

上一則

匈牙利不再阻擋 歐盟援烏克蘭900億歐元貸款開始解凍

下一則

菲前總統杜特蒂聲請釋放 國際刑事法院駁回

延伸閱讀

非洲行最後1站赤道幾內亞 良十四世緬懷方濟各

非洲行最後1站赤道幾內亞 良十四世緬懷方濟各
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀

首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀
總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普

總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07

超人氣

更多 >
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕
喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意

喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意
多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會

多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會