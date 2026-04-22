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防伊朗空襲 美軍駐沙國基地引入烏克蘭反無人機技術

編譯高詣軒／即時報導
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3月29日發布在社群媒體的圖片，顯示一架美國E-3預警機在沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子...
3月29日發布在社群媒體的圖片，顯示一架美國E-3預警機在沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地損毀。路透

路透22日獨家引述5位知情人士報導，美軍近幾周已在沙烏地阿拉伯重要空軍基地「蘇爾坦王子空軍基地」，引入烏克蘭的反無人機技術。此舉正值美軍設法防範駐中東的飛機、建築物和人員再因空襲出現受損和傷亡。

美伊2月底開戰後的幾周內，蘇爾坦王子空軍基地遭受數波「見證者」無人機和飛彈攻擊。3月27日，一架美國空軍E-3預警機被毀。另一次攻擊中，多架KC-135加油機受損。

路透說，美軍在上述基地部署名為「天空地圖」（Sky Map）的烏克蘭指管平台，這透露烏軍經過4年多俄烏戰爭歷練，在無人機和反無人機技術領域取得長足進步。

烏國軍官近幾周已抵達該基地，提供美國作戰人員「天空地圖」相關訓練。該系統被烏軍廣泛用於探測伊朗「見證者」等來襲無人機的威脅，並使用攔截無人機反擊。

大規模生產的價廉無人機，在俄羅斯入侵烏國的戰爭扮演要角。五角大廈雖已擴大投資反無人機技術，但分析家指出，在距離伊朗約640公里的蘇爾坦王子空軍基地使用烏國技術，凸顯美國防空和飛彈防禦上的弱點。

美國智庫哈德遜研究所高級研究員華爾頓說，美國在世界各地的防空飛彈防禦覆蓋範圍，向來存在缺口，這點眾所周知，卻遲未解決。

烏國總統澤倫斯基先前已提議協助對抗伊朗無人機襲擊，但美國總統川普3月接受福斯新聞訪問時曾公開拒絕，表示「不需要」烏方就無人機防禦提供幫助。

路透尋求置評時，白宮和五角大廈請其洽詢負責蘇爾坦王子空軍基地事務的美國中央司令部，但該司令部婉拒置評。烏國的「天空地圖」製造商Sky Fortress以及澤倫斯基辦公室也未回應置評請求。

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