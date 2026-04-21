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「BTS之父」房時赫涉詐欺獲利逾億 韓警聲請逮捕

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「BTS之父」房時赫涉詐欺獲利逾億 韓警聲請逮捕

中央社首爾21日綜合外電報導
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韓國娛樂經紀公司HYBE董事會主席房時赫。美聯社
韓國娛樂經紀公司HYBE董事會主席房時赫。美聯社

韓國警方今天以涉嫌詐欺性不正當交易為由，聲請逮捕韓國娛樂經紀公司HYBE董事會主席房時赫。他同時也是HYBE創辦人，旗下藝人包括韓國流行音樂天團防彈少年團（BTS）。

路透報導，首爾地方警察廳表示，房時赫涉嫌違反資本市場相關法律，在HYBE上市前誤導投資人，並誘使他們將持股出售給與他有關的私募基金。

警方指控，房時赫在HYBE股票上市後，從私募基金獲得拋售股票獲利的3成，取得約1900億韓元（約1.3億美元）不法所得。

根據當地媒體報導，這項逮捕令聲請將先由首爾南部地方檢察廳審查，若檢方決定向法院提出聲請，法院通常會在2至3日內召開聽審，決定是否核准逮捕房時赫。

房時赫先前已否認自己有任何不法行為。

HYBE今天發布聲明表示，對警方聲請逮捕房時赫一事感到遺憾，公司長期以來全力配合相關調查，接下來也會繼續這麼做，並竭盡所能闡述公司立場。

相關報導出爐後，HYBE股價由漲轉跌，最後收跌2.35%；韓國股市KOSPI指數今天收盤則創下歷史新高，終場上漲2.72%。

此外，韓國警察廳證實，美國駐首爾大使館近日曾致函要求韓國當局，允許房時赫前往美國討論BTS全球巡演事宜。房時赫已自去年8月起被限制出境。

房時赫於2005年創立Big Hit娛樂，並以打造防彈少年團（BTS）聞名世界，被譽為「BTS之父」。他目前是韓國娛樂巨頭 HYBE 的創辦人兼董事會主席，外界認為他遭聲請逮捕恐會影響到旗下藝人的未來發展與計畫。

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