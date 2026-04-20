委國反對派領袖馬查多拒見桑傑士 西班牙稱是項錯誤

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。路透

西班牙左翼政府今天表示，委內瑞拉 反對派領袖馬查多 在西班牙首都馬德里與右翼政黨會面，卻婉拒與總理桑傑士會談，這是一項「錯誤」。

法新社報導，2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）18日在馬德里一場大型集會上向支持者發表演說時，批評西班牙政府未能更強力譴責委內瑞拉侵害人權的行為。

馬查多在馬德里期間，分別會晤西班牙主要反對黨保守派「人民黨」（PP）黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）及極端民族主義派政黨民聲黨（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）。

然而，她告訴西班牙媒體，自己婉拒與桑傑士（Pedro Sanchez）會面，因為這樣的會面無助於實現委內瑞拉的自由這個「更高的目標」。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示，馬查多只與西班牙政治光譜中的部分政治勢力接觸，形同扮演「意識形態領袖」的角色。

阿爾巴雷斯在接受西班牙公共廣播電台訪問時說：「我真心認為這是一個錯誤，如果是極右翼派系，錯誤更是嚴重。」

他並且駁斥馬查多的批評「不公允」，強調西班牙曾為羅培茲（Leopoldo López）等多位委內瑞拉反對派人士提供庇護，過去也曾在委內瑞拉首都卡拉卡斯向馬查多提供庇護。

馬查多自去年12月離開委內瑞拉以來，已與美國總統川普（Donald Trump）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內的多國領袖進行會談，爭取國際社會對委內瑞拉反對派的支持。

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