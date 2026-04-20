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以色列證實士兵擊打黎巴嫩耶穌像 外長譴責並致歉

中央社耶路撒冷20日綜合外電報導
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以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）。歐新社
以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）。歐新社

社群媒體近日廣傳一張照片，顯示一名以色列士兵在黎巴嫩南部擊打當地耶穌受難像。以軍今天表示，已確認此為真實照片；以色列外交部長則嚴厲譴責此舉，並公開致歉。

法新社報導，這張照片似乎顯示一名以色列士兵用大錘敲擊一座從十字架掉落的耶穌受難像的頭部。

當地市政當局告訴法新社，這座雕像位於黎巴嫩南部、靠近以色列邊境的基督教村莊戴布（Debl），不過官員無法確定雕像是否受損。

以色列軍方今天在其X平台官方帳號發文寫道，軍方「嚴正看待」這起事件，並強調「該士兵的行為完全不符部隊所期望的價值觀」。

以軍指出，在對以色列國防軍（IDF）士兵破壞基督教象徵的照片完成初步調查後，確認照片中人物是在黎巴嫩南部執行任務的以軍士兵。

以軍表示「將對涉案人員採取適當措施」，但未透露進一步細節；此外，他們將與當地社群合作，「協助把雕像恢復原位」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）譴責這項行為「可恥又丟臉」，他在X平台寫道：「我相信任何涉入這起醜陋事件的人員都將面臨必要的嚴厲處分。」

薩爾並提到：「我們為這起事件道歉，並向所有因此感到受傷的基督徒致歉。」

伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）3月初為聲援伊朗而向以色列發射火箭後，黎國被捲入中東戰爭。

以色列隨即對黎巴嫩各地發動大規模空襲，並出兵黎國南部。儘管以黎兩國的停火協議已於本月17日生效，以軍部隊仍持續駐紮在黎國南部。

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