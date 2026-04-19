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委內瑞拉反對派領袖馬查多 不後悔把諾貝爾獎獻給川普

中央社馬德里18日綜合外電報導
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委內瑞拉反對派領袖馬查多在西班牙參加集會。(路透)
委內瑞拉反對派領袖馬查多在西班牙參加集會。(路透)

委內瑞拉反對派領袖馬查多今天在西班牙首都馬德里舉行的記者會中表示，今年1月她象徵性地將所獲得的諾貝爾和平獎獎章贈予美國總統川普，對此她「毫不後悔」。

法新社報導，馬查多（Maria Corina Machado）是在川普（Donald Trump）下令美軍攻擊委國首都卡拉卡斯並逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的兩周後，在白宮與川普會面，將她的諾貝爾獎章送給他。

川普長期表示他應有資格獲得諾貝爾和平獎，但目前卻深陷他與盟友－以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在2月底對伊朗發動空襲所引發的中東戰爭之中。

馬查多將她的2025年諾貝爾獎章送給川普後，頒發和平獎的挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）曾明確表示，這獎項所代表的真正榮譽「不能被撤銷、分享或轉讓給他人」。

馬查多表示，川普發動軍事行動逮捕目前被羈押在紐約、面臨美國毒品指控的馬杜洛，是「我們委內瑞拉人永遠不會忘記的事情」。

她說，因此，她「毫不後悔」把諾貝爾獎章送給川普。

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