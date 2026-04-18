又暗批川普？教宗警告AI濫用恐助長衝突

教宗良14世訪問喀麥隆。(歐新社)

教宗良十四世 17日警告，人工智慧的蓬勃發展，恐助長「衝突、恐懼與暴力」。教宗是在訪問喀麥隆期間發表這項看法，時值與美國總統川普 之間的爭執持續升溫之際。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）自2025年5月當選以來，已多次呼籲對人工智慧保持審慎態度。他所提的最新警告，時值川普因一則AI生成圖引發外界反彈之際。川普在已刪除的貼文中，似乎將自己描繪成類似救世主耶穌的角色。

良十四世頂著喀麥隆的酷熱，在其經濟首都杜阿拉（Douala）為超過12萬名信徒主持彌撒，這是他非洲訪問行程中規模最大的一場活動。

良十四世在首都雅恩德（Yaounde）的演說中指出：「這些系統帶來的挑戰比表面看來更巨大：這不僅是新科技的使用問題，更關乎現實逐漸被其擬態所取代。」

「如此一來，兩極化、衝突、恐懼與暴力隨之擴散。我們所面臨的不僅是出錯的風險，而是我們與真實之間各種關係的轉變。」

這是教宗在為期11天非洲行程中的最新發言。他在這趟深具歷史意義之旅一改先前節制，不但熱情呼籲世界走向和平，並與同為美國人的川普在言詞上交鋒。

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