我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗議長：在荷莫茲海峽「掃雷」也算違反停火協議

警破門救「失聯」91歲婦…原來她在專心打電動破關

又暗批川普？教宗警告AI濫用恐助長衝突

中央社喀麥隆杜阿拉17日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教宗良14世訪問喀麥隆。(歐新社)
教宗良14世訪問喀麥隆。(歐新社)

教宗良十四世17日警告，人工智慧的蓬勃發展，恐助長「衝突、恐懼與暴力」。教宗是在訪問喀麥隆期間發表這項看法，時值與美國總統川普之間的爭執持續升溫之際。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）自2025年5月當選以來，已多次呼籲對人工智慧保持審慎態度。他所提的最新警告，時值川普因一則AI生成圖引發外界反彈之際。川普在已刪除的貼文中，似乎將自己描繪成類似救世主耶穌的角色。

良十四世頂著喀麥隆的酷熱，在其經濟首都杜阿拉（Douala）為超過12萬名信徒主持彌撒，這是他非洲訪問行程中規模最大的一場活動。

良十四世在首都雅恩德（Yaounde）的演說中指出：「這些系統帶來的挑戰比表面看來更巨大：這不僅是新科技的使用問題，更關乎現實逐漸被其擬態所取代。」

「如此一來，兩極化、衝突、恐懼與暴力隨之擴散。我們所面臨的不僅是出錯的風險，而是我們與真實之間各種關係的轉變。」

這是教宗在為期11天非洲行程中的最新發言。他在這趟深具歷史意義之旅一改先前節制，不但熱情呼籲世界走向和平，並與同為美國人的川普在言詞上交鋒。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 教宗 良十四世

上一則

伊朗議長：在荷莫茲海峽「掃雷」也算違反停火協議

下一則

法籍聯合國維和士兵黎巴嫩遇襲身亡 法國指責真主黨

延伸閱讀

教宗良十四世槓川普：暴君正以戰爭與剝削蹂躪世界

教宗良十四世槓川普：暴君正以戰爭與剝削蹂躪世界
教宗良十四世稱無意與川普辯論 將繼續為反戰發聲

教宗良十四世稱無意與川普辯論 將繼續為反戰發聲
才挨轟刪文 川普再轉發「耶穌擁抱圖」：這很不錯

才挨轟刪文 川普再轉發「耶穌擁抱圖」：這很不錯
教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
美軍中央司令部宣布，將於美東時間13日上午10時開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。（路透）

美軍：美東4/13上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

2026-04-12 18:41
匈牙利總理奧班(中)在宣布選舉結果時接受支持者的鼓掌。(路透)

匈牙利總理奧班敗選 已致電對手祝賀勝利

2026-04-12 16:27

超人氣

更多 >
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻
兩階段策略達成財富自由 華裔夫妻40歲前提早退休環遊世界

兩階段策略達成財富自由 華裔夫妻40歲前提早退休環遊世界
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係

3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係