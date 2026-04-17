美軍：全面監視伊朗港口 海上封鎖將「按需維持」

荷莫茲海峽通行的船隻示意圖。（美聯社）

美軍中央司令部司令庫珀17日對媒體稱，美軍擁有足夠資源，持續監控並封鎖經荷莫茲海峽進出伊朗 港口的船隻，「只要總統下令維持，就會一直保持有效」。

據美國有線電視新聞網報導，庫珀說，美軍監視範圍覆蓋「每一座伊朗港口」，其中包括通過MQ-9型「死神」無人機和P-8型海上巡邏機進行空中偵察，「我們有能力將這一行動持續下去，需要持續多久就能持續多久」。

美軍中央司令部當天在社交媒體發佈視頻，稱海上封鎖繼續，顯示美軍士兵演練直升機索降、登臨檢查等內容。

庫珀說，自此次封鎖行動開始以來，沒有任何一艘美軍艦船遭到攻擊。截至17日，共有19艘船隻試圖突破封鎖，但收到美軍警告後均返回港口，未發生任何意外。

不過，據英國航運媒體《勞埃德船舶日報》17日報導，本周以來，至少已有8艘船隻突破美方封鎖駛向伊朗港口。

庫珀還說，美軍目前已在荷莫茲海峽展開掃雷作業，但拒絕透露水雷的具體數量，稱這一數量「完全在我們的清除能力範圍內」。

伊朗外交部長阿拉格齊當天早些時候宣佈，鋻於黎巴嫩 和以色列 達成停火，在停火期間，伊朗對所有商船開放荷莫茲海峽。美國總統特朗普隨後在社交媒體發文，「感謝」伊朗重新開放荷莫茲海峽，但同時表示美國將繼續對伊朗實施海上封鎖，「直至我們與伊朗的交易百分之百完成」。他還說，伊朗在美國協助下「已經或正在」清除所有水雷。