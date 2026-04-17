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英國首相施凱爾拒辭職：不知曼德森未通過國安審查

中新社倫敦4月17日電
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施凱爾檔案照。(歐新社)
施凱爾檔案照。(歐新社)

英國首相施凱爾近期捲入政治風波，面對外界掀起的辭職呼聲，他17日表示對前駐美大使曼德森任職前未通過國安審查一事毫不知情，同時明確拒絕辭職。 　　

施凱爾此次面臨的政治危機，源於曼德森任職醜聞的持續發酵。2024年，施凱爾領導工黨贏得英國大選，曼德森作為工黨資深人物，被施凱爾力推出任英國駐美大使。去年，曼德森因與已故性犯罪者艾普斯坦存在關聯被解職。 　　

16日，曼德森在出任駐美大使前未通過國安審查的消息被曝光。施凱爾團隊聲稱，首相此前對該關鍵信息完全不知情。這一情況隨即引發反對黨猛烈抨擊，外界質疑首相對政府核心人事任命缺乏管控，要求施凱爾引咎辭職的呼聲出現。 　　

英國政府于16日晚解雇英國外交部常務次官羅賓斯，試圖平息這場政治危機。據英國天空新聞17日報道，羅賓斯的友人表示，國安審查程序相關規定，導致其無法將審查中發現的問題上報給施凱爾，也不能披露審批過程中的其他考量信息。 　　

17日，施凱爾面對媒體採訪時直言，自己此前向議會表示曼德森的任命遵循了正當程序，卻未被告知其未通過國安審查一事，這種情況「不可原諒」。他同時宣佈，將於18日向英國議會提交該事件相關事實報告。 　　

唐寧街10號發言人向外界明確，首相暫無辭職計劃。不過，施凱爾政府稱其直至現在才知曉這一核心信息的說法，難以平息公眾質疑，外界普遍對首相是否有效掌控政府運作產生懷疑。 　　

英國媒體稱，儘管風波持續發酵，但目前工黨內部暫無對施凱爾發起逼宮的動向，其黨首及首相職位暫時得以維系，但此次事件已為工黨即將到來的地方選情蒙上陰影。

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