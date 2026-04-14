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美封鎖伊朗港口生效首日 第3艘油輪行經荷莫茲海峽

中央社新加坡/東京14日綜合外電報導
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圖為3月11日從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼邊界的地方，看到荷莫茲海峽附近的波斯灣...
圖為3月11日從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼邊界的地方，看到荷莫茲海峽附近的波斯灣貨船。路透

今天是美國對停靠伊朗港口的船隻實施封鎖措施生效首日，航運數據顯示，第3艘涉及伊朗的油輪「和平海灣號」正經由荷莫茲海峽駛入波斯灣。

美國與伊朗上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的談判未能達成協議後，美國總統川普（Donald Trump）宣布於格林威治標準時間13日14時（美東時間13日上午10時）開始封鎖伊朗的所有港口，但允許並非往來伊朗的船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，懸掛巴拿馬國旗的中程油輪「和平海灣號」（Peace Gulf）正前往阿拉伯聯合大公國的哈姆利亞港（Hamriyah Port）。

另據能源市場情報公司Kpler數據，「和平海灣號」通常負責將伊朗產石腦油（naphtha，一種石化原料）運送到其他非伊朗的中東港口，再出口至亞洲。

在此之前，已有2艘遭美國制裁的油輪通過荷莫茲海峽，分別是「穆爾利基山號」（Murlikishan）及「富星號」（Rich Starry）油輪。

根據Kpler數據，靈便型油輪「穆爾利基山號」正前往伊拉克，預計於4月16日裝載燃油。這艘船先前名為MKA，曾運輸俄羅斯和伊朗原油。

LSEG與Kpler數據顯示，另一艘受制裁的油輪「富星號」將成為自美國實施封鎖以來，首艘成功通過荷莫茲海峽並從波斯灣出海的船隻。

這艘油輪是上海軒潤船務有限公司（Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd）所有，兩者因與伊朗往來而遭美國制裁。

資料顯示，「富星號」為一艘中資中程油輪，目前運載約25萬桶甲醇，上一個停靠港口是阿聯的哈姆利亞港，船上載有中國船員。

路透報導，這3艘油輪行經荷莫茲海峽，但並未駛往伊朗港口，因此不受封鎖的限制。

針對美國對伊朗港口實施封鎖，中國外交部今天批評這是「危險和不負責任」的行為，警告此舉只會加劇緊張情勢，但未提及是否有中國船隻通過荷莫茲海峽。

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