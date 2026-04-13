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川普封鎖荷莫茲海峽 亞洲盟友與中能源供應受影響

川普封鎖荷莫茲海峽 亞洲盟友與中能源供應受影響

記者張鈺琪／即時報導
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川普宣布封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源市場震盪，並可能加劇亞洲依賴進口能源經濟體的...
川普宣布封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源市場震盪，並可能加劇亞洲依賴進口能源經濟體的壓力，包括美國在當地的盟友及中國。（路透）

美國總統川普宣布封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源市場震盪，並可能加劇亞洲依賴進口能源經濟體的壓力，包括美國在當地的盟友及中國。

據聯合早報13日引述彭博社報導，彭博經濟研究分析師韋爾奇（Jennifer Welch）等人在報告中指出，最新事態發展使全球經濟與市場再度面臨下行風險，意味油價上漲，經濟成長將受到更大衝擊，通膨也可能進一步升高。

報導指，4月13日全球基準布倫特原油價格一度上漲8.6%，突破每桶103美元；歐洲天然氣期貨價格也一度飆升近18%。

川普於12日宣布，美軍將立即開始封鎖荷莫茲海峽。美國中央司令部表示，封鎖行動自13日格林威治時間下午2時起實施，適用於所有進出伊朗港口及沿海地區的船隻，包括阿拉伯灣與阿曼灣的相關港口。

此前，美國與伊朗於周末在伊斯蘭馬巴德進行長達21小時的談判，但未能就結束衝突取得突破。

彭博社指出，包括日本與南韓等美國盟友在內，多數亞洲國家能源供應有超過80%需經由荷莫茲海峽運輸。面對供應風險，各國正加緊尋找替代石油與天然氣來源，同時透過提高空調溫度等方式節能，並推出相關措施，以減緩對企業與民生的衝擊。

報導稱，與伊朗有關聯的油輪，以及包括中國在內其他國家的船隻，持續通過荷莫茲海峽，並成為此次封鎖的主要對象。

在川普預計5月中旬訪中前，北京可能向華府施壓，促使解除封鎖。彭博經濟研究分析認為，中國在必要時可能運用其在關鍵礦產領域的優勢，作為談判籌碼。

另據路透及財新網報導，4月11日共有3艘油輪通過荷莫茲海峽，其中2艘為中國油輪，分別是中遠海運集團的「遠珍湖」號及另一國企的「河榮海」號，載運來自伊拉克與沙烏地阿拉伯的原油。

消息指出，這兩艘油輪在美伊衝突爆發後曾滯留於波斯灣海域。「遠珍湖」號預計於5月1日抵達寧波舟山港，「河榮海」號的目的地則尚未公布。

另一艘通過海峽的油輪為懸掛賴比瑞亞國旗的「塞里福斯」號，據悉為馬來西亞向伊朗申請通行的7艘船之一。報導稱，這批船隻可能是美伊達成停火後首批離開波斯灣的油輪。

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