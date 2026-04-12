匈牙利總理奧班敗選 已致電對手祝賀勝利

匈牙利總理奧班(中)在宣布選舉結果時接受支持者的鼓掌。(路透)

華盛頓郵報 (Washington Post)12日報導，匈牙利總理奧班(Viktor Orbán)承認在國會大選中敗選， 這項結果預計將在華府與莫斯科引發連鎖效應，也象徵這位自稱推動「非自由主義基督教民主」的領袖長達16年統治正式告終。

反對黨領袖馬格雅(Péter Magyar)12日在社交媒體表示，奧班已親自致電祝賀他取得勝利。

奧班受到與MAGA陣營立場一致的美國保守派支持，同時也是克里姆林宮的盟友，並以公開對抗布魯塞爾歐盟領導人而聞名。

美國副總統范斯 (JD Vance)上周曾訪問匈牙利為奧班助選，川普 總統甚至透過范斯的手機向造勢晚會中的奧班支持者喊話。

匈牙利國家選舉辦公室12日晚公布的初步計票結果顯示，根據已清點的45.71%選票，反對黨得票率為51.98%，預計可獲得國會199席中的135席；由奧班領導的執政聯盟得票率為39.38%，預計僅獲57席。

匈牙利國會選舉每4年舉行一次，國會共199席，其中106席由單一選區直接選出，其餘93席則依政黨得票比率分配。

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