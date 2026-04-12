我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匈牙利總理奧班敗選 已致電對手祝賀勝利

川普示警：若中國軍援伊朗 將加徵50%關稅

匈牙利總理奧班敗選 已致電對手祝賀勝利

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
匈牙利總理奧班(中)在宣布選舉結果時接受支持者的鼓掌。(路透)
匈牙利總理奧班(中)在宣布選舉結果時接受支持者的鼓掌。(路透)

華盛頓郵報(Washington Post)12日報導，匈牙利總理奧班(Viktor Orbán)承認在國會大選中敗選， 這項結果預計將在華府與莫斯科引發連鎖效應，也象徵這位自稱推動「非自由主義基督教民主」的領袖長達16年統治正式告終。

反對黨領袖馬格雅(Péter Magyar)12日在社交媒體表示，奧班已親自致電祝賀他取得勝利。

奧班受到與MAGA陣營立場一致的美國保守派支持，同時也是克里姆林宮的盟友，並以公開對抗布魯塞爾歐盟領導人而聞名。

美國副總統范斯(JD Vance)上周曾訪問匈牙利為奧班助選，川普總統甚至透過范斯的手機向造勢晚會中的奧班支持者喊話。

匈牙利國家選舉辦公室12日晚公布的初步計票結果顯示，根據已清點的45.71%選票，反對黨得票率為51.98%，預計可獲得國會199席中的135席；由奧班領導的執政聯盟得票率為39.38%，預計僅獲57席。

匈牙利國會選舉每4年舉行一次，國會共199席，其中106席由單一選區直接選出，其餘93席則依政黨得票比率分配。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普 華盛頓郵報 范斯

上一則

匈牙利國會大選 民調：民族主義派總理奧班將遭重挫

延伸閱讀

匈牙利國會大選 民調：民族主義派總理奧班將遭重挫

匈牙利國會大選 民調：民族主義派總理奧班將遭重挫
匈牙利舉行國會大選 投票率可望創新高

匈牙利舉行國會大選 投票率可望創新高
匈牙利大選前夕 捷克總理巴比斯表態挺奧班

匈牙利大選前夕 捷克總理巴比斯表態挺奧班
共和黨傅勒贏得喬州國會議員補選 民主黨泰勒勝選威州最高院法官

共和黨傅勒贏得喬州國會議員補選 民主黨泰勒勝選威州最高院法官

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
簽婚前協議少一步 華女離婚分產大翻身

簽婚前協議少一步 華女離婚分產大翻身
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美