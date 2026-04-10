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歐盟指非法移民顯著減少 分析：新規難根本解決問題

中央社布魯塞爾10日專電
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歐洲國際邊界管理署（Frontex）logo。路透
歐洲國際邊界管理署（Frontex）logo。路透

歐洲國際邊界管理署發布統計數字，指去年非法移民人數較2024年下降，案件數量為2021年以來最低。然而，調查報告指出，歐盟緊縮庇護規定，並與非洲國家達成移民協議，但仍難以根本解決問題，今年可能出現新的移民移動路線。

歐洲國際邊界管理署（Frontex）日前發布統計數字指出，去年歐盟邊界查獲的非法越境事件較2024年下降26%。歐洲入出境系統（EES）今天全面啟用，歐盟移民和庇護新協定（Pact on Migration and Asylum）6月也將全面實施，預計將對歐盟邊境管理帶來關鍵影響。

不過，歐洲新聞台（Euronews）報導，國際移民政策發展中心（ICMPD）報告示警，儘管歐盟加強邊境管制並與非洲國家達成移民協議，但這些措施無法有效減少從非洲出發的非法移民人數，僅是暫時轉移移動路線，而且通常是更長、更危險的路線。

報告指出，歐盟這些改革減少非法移民獲庇護的管道，並降低進入歐洲的總人數，但今年情況可能有變化。新一波非法移民或許會透過正在變化的移動模式與路徑湧向歐洲，尤其中東局勢動盪，可能對此產生影響。

ICMPD表示，雖然暫時無法評估中東衝突升級帶來的影響，但不能排除原本有意前往波斯灣國家的非洲移民，今年可能轉向前往包含歐洲在內的其他目的地。

報告指出，增加邊境管制確實改變非法移民移動路徑，但無法解決移民的結構性成因。這些移民仍然面對母國長期存在衝突或不安全、人口大幅成長而勞動力市場吸納能力有限、氣候變遷衝擊，以及近期歐美各國大幅削減人道援助等問題。

歐盟 非法移民

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