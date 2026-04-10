整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．10最新戰況

副總統范斯前往伊斯蘭馬巴德參加美伊談判。（路透）

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊10日進入第42天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國總統川普 表示，他對美國與伊朗達成和平協議「非常樂觀」。他還表示，已要求以色列對黎巴嫩的軍事行動保持「低調」。

川普在社交媒體連續發文，要求伊朗不得對途經荷莫茲海峽的油輪收費，並指責伊朗在允許石油經荷莫茲海峽運出上做得「非常糟糕」。

美國副總統范斯 10日在啟程前往伊斯蘭堡前在機場對媒體說，他認為同伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的談判「將會是積極的」，但他同時警告伊方不要「試圖耍弄」美方。

據美國媒體報導，自4月1日以來，美國國防部在中東地區已損失8架「死神」無人機。美國在對伊朗軍事行動中累計損失24架該型無人機。

伊朗

伊朗最高領袖穆吉塔巴·哈梅內伊發表書面講話，提出三點主張：侵略者必須賠償損失，荷莫茲海峽的管理將進入新階段，伊朗絕不放棄正當權利並將本地區所有「抵抗陣線」視為整體。

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫說，若美國遵守承諾，伊美可能啟動談判；否則，伊朗將考慮恢復行動，伊朗民眾和武裝部隊已為各類情況做好準備。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人10日發表聲明說，由於美國和以色列過去屢次失信，伊朗武裝部隊仍保持完全戒備，隨時準備開火。

據伊朗媒體報導，先前在美國和以色列空襲中受傷的伊朗外交關係戰略委員會主席、前外交部長卡邁勒·哈拉齊已去世。

以色列

以色列總理府說，總理內唐亞胡 已於前一天指示以政府盡快與黎巴嫩展開直接談判。美國媒體報導，首場談判將於下周在美舉行。

以色列國防軍發表聲明說，以軍在黎巴嫩南部持續開展多維度軍事行動，迄今已打死超過1400名真主黨武裝人員，並拆除4300餘處相關基礎設施。

黎巴嫩

黎巴嫩真主黨領導人納伊姆·卡西姆表示，真主黨不會畏懼以色列的威脅和武器，將堅持抵抗到底。

黎巴嫩真主黨發表聲明稱，該組織武裝人員當天向以色列南部阿什杜德港的一處海軍基地發動了導彈襲擊。

黎巴嫩衛生部說，以色列前一天對黎巴嫩多地發動的大規模空襲已造成至少303人死亡、1150人受傷。

巴基斯坦

巴基斯坦外交部發表聲明說，巴副總理兼外交部長達爾當天同法國外交部長巴羅通電話，雙方對黎巴嫩境內嚴重違反停火的行為表示關切，強調全面落實並遵守停火的重要性。

也門

也門胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞表示，以色列持續侵略黎巴嫩，可能導致衝突全面重啟，並稱已「完全且最終阻止以色列和美國將紅海用於敵對軍事用途」。

伊拉克

伊拉克總統拉希德同黎巴嫩總統奧恩通電話時表示，伊拉克堅定支持黎巴嫩及其人民，強烈譴責以色列持續的侵略性行徑，重申伊方對黎主權、安全和領土完整的堅定支持。