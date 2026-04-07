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德黑蘭猶太會堂空襲全毀 以軍稱鎖定高階指揮官

中央社耶路撒冷7日綜合外電報導
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以色列7日空襲摧毀位於德黑蘭的霍拉薩尼哈猶太教堂（Khorasaniha Syn...
以色列7日空襲摧毀位於德黑蘭的霍拉薩尼哈猶太教堂（Khorasaniha Synagogue）。圖為一台挖土機正在清理襲擊現場的瓦礫。美聯社

伊朗媒體稍早報導，以色列空襲造成首都德黑蘭1所猶太會堂「徹底摧毀」。以色列軍方今天對這次攻擊造成的「連帶損害」表示遺憾，並表示攻擊主要鎖定伊朗1名高階指揮官。

法新社報導，以色列軍方發言人表示，7日晚間以色列國防軍（IDF）對伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）1名高階指揮官發動攻擊。

以軍發言人指出，「以色列國防軍對猶太會堂受到的連帶損害深感遺憾，此次攻擊鎖定的是該政權武裝部隊中的高階軍事目標，並非任何宗教場所。」

以色列軍方表示仍在「評估」攻擊結果，同時「採取措施降低對平民的傷害，包括使用精準導引武器與空中偵察」。

稍早，伊朗「東方報」（Shargh）與梅爾通訊社（Mehr）報導，位於德黑蘭市中心的拉菲尼亞猶太會堂（Rafi-Nia Synagogue）在美、以今晨發動的空襲中遭到「完全摧毀」。

猶太教是伊朗依法承認的少數宗教之一，境內猶太族群規模不大，儘管許多成員在1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後已經逃離伊朗。

據報導，外界一般認為伊朗境內仍有數千名猶太人。

猶太 伊朗 以色列

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