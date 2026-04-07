整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．7最新戰況

美國總統川普向伊朗發出新的威脅。（美聯社檔案照）

美國和以色列對伊朗 發動的軍事打擊7日進入第39天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國總統川普 向伊朗發出新的威脅，稱「今晚，整個文明將消亡，永不復返」。「我不願這樣的事情發生，但它或許會發生……或許會發生一些革命性的奇跡，誰知道呢？今晚，我們將見證。」

美國副總統范斯 在匈牙利訪問期間表示，美國針對伊朗的軍事行動的目標已基本實現。

《華爾街日報》援引美官員的話報導說，美國襲擊了伊朗石油出口樞紐哈格島上50多個軍事目標，未波及石油基礎設施。

美國駐巴林大使館發布安全警報說，使館所有工作人員已經採取就地避險措施，並建議所有在巴林的美國公民採取同樣措施。

伊朗

據伊朗媒體報導，美國和以色列對伊朗石油出口樞紐哈格島發動數次襲擊。報導援引消息人士的話說，沒有石油設施成為目標，所有石油設施仍在正常運行。

多家伊朗媒體報導說，伊朗全國多地民用基礎設施遇襲。位於伊朗洛雷斯坦省的霍拉馬巴德機場遭美以襲擊。在美方支持下，以軍戰機襲擊伊朗厄爾布爾士省多處居民區，導致18人死亡、24人受傷。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明警告鄰國說，「克制已結束」，稱其將打擊美國及其盟友的基礎設施，並威脅在未來數年內切斷美國及其盟友在本地區的石油和天然氣供應。

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人易卜拉欣·雷扎伊在電視採訪中表示，伊朗正在為保障霍爾木茲海峽和波斯灣安全制定計劃及相關立法，並重申霍爾木茲海峽不會恢復到以前的狀態。

據伊朗法爾斯通訊社報導，為應對美以針對發電廠的威脅，伊朗南部卡澤倫市大量市民聚集在當地一發電廠大門前，以期用身體保護電廠免遭轟炸。

以色列

以色列總理內唐亞胡7日證實，以色列空軍當天襲擊了伊朗境內的鐵路和橋梁，對伊朗的空襲「力度正不斷加大」。

以色列國防軍發表聲明說，在伊朗境內完成了大規模襲擊，目標是伊朗境內多個地區的數十個基礎設施。

以軍稱，對伊朗南部阿薩盧耶地區一處大型石化綜合設施實施空襲，該設施為伊朗規模最大的石化綜合體。

據以色列媒體報導，內唐亞胡5日與川普通話，要求美方在當前戰爭階段不要同意與伊朗停火。

以軍說，已對伊朗境內用於運輸武器和軍事裝備的8座橋梁發動襲擊。

阿聯

阿聯官方通報說，位於沙迦酋長國的一電信公司行政大樓遭伊朗導彈襲擊，造成兩名巴基斯坦籍人員受傷。

卡達

卡達外交部發言人安薩里說，通過外交途徑解決當前地區衝突的窗口正在迅速關閉，局勢正接近「失控升級」的臨界點。