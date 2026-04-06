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日伊外長第3度通話 日本敦促正視停火斡旋

中央社東京6日專電
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日本外務大臣茂木敏充。歐新社
日本外務大臣茂木敏充。歐新社

日本外務大臣茂木敏充今天晚間與伊朗外長阿拉奇進行約30分鐘電話會談，要求伊朗認真回應包括巴基斯坦等國正在推動的停火斡旋，雙方也同意將持續透過各層級保持溝通，不排除促成日本首相高市早苗與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對話。

每日新聞、TBS電視台報導，此次為美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，日本與伊朗外長第3次通話，先前兩次分別於3月9日與17日。

根據日本外務省，阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）在會中說明伊朗當前局勢與立場；茂木則重申日本一貫主張，呼籲事態儘速降溫，並對停火表達期待，同時敦促伊朗正面看待目前各國持續進行的外交斡旋，包括巴基斯坦提出的45天停火方案。

茂木也對衝突升溫與可能長期化表達深切憂慮，強烈要求確保荷莫茲海峽航行安全，強調包括仍停留在波斯灣的40艘以上日本相關船舶在內，所有船隻安全必須獲得保障。

此外，他再次要求伊朗方面儘早釋放在當地被拘留的一名日本人，阿拉奇回應稱「將嚴肅看待這項請求」。日本政府先前證實，這名被拘留的日本人為日本公廣機構NHK World德黑蘭支局長。

在與伊朗外長通話前，茂木也與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）進行約30分鐘電話會談，對巴基斯坦持續在美伊之間進行斡旋表示敬意，並確認雙方將就推動局勢降溫，以及確保荷莫茲海峽安全加強合作。

另一方面，日本首相高市早苗今天上午在參議院預算委員會被問及是否可能與伊朗舉行領袖會談時表示，日本與伊朗之間已多次進行政府間協議，「也正在安排進一步的領袖會談。」

伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）。路透
伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）。路透

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