我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

Netflix踢鐵板 義法院：漲價違法 需向各訂戶退500歐元

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利羅馬的法庭判決出爐，認為美國串流巨頭Netflix過去七年間對義大利訂戶漲...
義大利羅馬的法庭判決出爐，認為美國串流巨頭Netflix過去七年間對義大利訂戶漲價的行為屬違法，並勒令其退款。路透

義大利羅馬的法院判決出爐，認為美國串流巨頭Netflix過去七年間對義大利訂戶漲價的行為屬違法，並勒令其退款，有望使數百萬名義國訂戶獲得高達500歐元（約577美元）的退費；Netflix已表示將上訴。

該法院維持了消費者團體Movimento Consumatori對Netflix單方面漲價的行為，所提起的禁制令。法官認定，2017年至2024年1月，Netflix調整訂閱價格的相關條款，屬於不公平且具濫用性質。

該團體聲明指出，這些契約條款未說明調漲價格的正當理由，因此應屬無效。判決指出，2017年、2019年、2021年及2024年的價格調整，均違反消費者法典的相關規定。

該團體估計，自2017年起持續訂閱高級方案的用戶，可能可以主張約500歐元的退款；至於標準方案用戶，則可獲得接近250歐元的退款。律師費奧里奧與平納表示：「這項裁決影響數百萬名消費者。」

判決也要求該串流平台下調目前價格，以消除先前被認定為不合法調漲所帶來的影響。

Movimento Consumatori主席莫斯塔喬表示：「若Netflix未立即調降價格並向用戶退款，我們將提起集體訴訟，以確保所有用戶取回不當支付的款項。」

義大利的判決並非孤例，而是符合歐洲更廣泛的趨勢。包括德國消費者保護聯盟與西班牙FACUA等消費者團體，已在各自國家挑戰Netflix的相同條款。

Netflix表示，將對該裁決提出上訴，並為過去七年在義大利的定價辯護，強調既具備透明度，也符合當地法規。

Netflix 義大利

上一則

特斯拉車頂玻璃擋下飛彈殘骸 官方：可承受4倍車重衝擊

下一則

伊朗持續搜捕美軍失聯飛官 稱仍對和談持開放態度

延伸閱讀

義大利電影城公布亮眼財報 將製作刺客教條等大片

義大利電影城公布亮眼財報 將製作刺客教條等大片
Sony PS5遊戲機全面喊漲 高階款漲150美元

Sony PS5遊戲機全面喊漲 高階款漲150美元
油價一日三變駕駛苦 德國4月起限每天中午調漲一次

油價一日三變駕駛苦 德國4月起限每天中午調漲一次
報稅續篇／「鄺訴美國案」華男1人告贏 數百萬人退稅

報稅續篇／「鄺訴美國案」華男1人告贏 數百萬人退稅

熱門新聞

中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
伊朗的飛彈畫破夜空，飛往以色列。路透

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

2026-03-29 09:31
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
杜拜國際機場3月16日遇襲竄出濃煙。(美聯社)

全球第一槍 這國禁伊朗人入境轉機 傳限伊公民30天離境

2026-04-01 12:36

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避