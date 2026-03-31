整理包／美以對伊朗軍事打擊 3．31最新戰況

以色列中部城市佩塔提克瓦，應急反應人員31日在導彈襲擊現場開展工作。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍當天表示，對美以多個目標實施打擊。（新華社）

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊3月31日進入第32天。以下是最新戰事速覽：

美國

據美國媒體報導，川普告訴其幕僚，即使荷莫茲海峽大體上仍處於關閉狀態，他也願意結束對伊朗的軍事行動。

川普在社交媒體上說，所有因荷莫茲海峽被關閉而無法獲得航空燃油的國家，「我給你們建議：第一，從美國買，我們有的是；第二，鼓起勇氣去海峽那裡搶過來」。

美國白宮新聞秘書李維特表示，川普希望4月6日前與伊朗達成協議。李維特在記者會上說，川普有意呼籲阿拉伯國家承擔美對伊朗軍事行動的費用。

美國國防部長赫塞斯說，考慮到部分盟友拒絕提供幫助，川普將在對伊朗軍事行動結束後就北約的未來作出決定。

據美國媒體報導，阿聯酋和沙烏地等部分海灣國家希望美國繼續對伊朗戰爭，其中，阿聯酋正「極力推動」美軍發動地面戰，科威特和巴林也對此持支持立場。

伊朗

伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會通過荷莫茲海峽管理方案，確立伊朗武裝部隊的管控角色，明確禁止美國、以色列以及對伊朗進行單邊制裁的國家的船隻通過該海峽。

伊朗最高領袖外事顧問韋拉亞提說，敵人對伊朗任何地區的地面入侵，都將遭遇「歷史性」失敗。

伊朗第一副總統阿雷夫說，美國總統川普只能決定向哈格島派兵，但這些人員能否返回，將不再由他說了算。

伊朗第一副總統辦公室負責新聞與通信事務的副主任說，當下伊朗國家治理不存在內部分歧，總統、第一副總統、議長等在伊朗最高領袖的指導下治理國家。

伊朗伊斯蘭革命衛隊說，已制定長期計劃，以持續削弱以色列及該地區美軍實力。在「真實承諾-4」行動第88波攻勢中，伊朗打擊了以色列中部、南部、北部等地目標。

伊朗防空部隊稱，一架「敵國」的MQ－9「死神」無人機在伊斯法罕地區上空被擊落。

據伊朗媒體報導，伊朗武裝部隊總參謀長顧問賈姆希德·埃哈基在美國和以色列的聯合襲擊中遇害。

伊朗外長阿拉格齊與土耳其 外長費丹通電話時表示，部分媒體稱伊朗向土耳其發射導彈毫無根據。他強調，伊朗尊重土耳其主權和領土完整，並願意開展技術合作，核查相關指控。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發布公告稱，將中東地區與18家美國信息通信技術和人工智能企業有關的公司機構作為打擊目標。

以色列

以色列總理內唐亞胡 稱，美國與以色列對伊朗的行動「已過半程」，當前重點在於伊朗的濃縮鈾儲備。

以色列國防部長卡茨稱，在當前衝突結束後，以色列將繼續控制黎巴嫩 南部利塔尼河以南的「緩衝區」。

以色列媒體援引一名以色列官員的話報導，以色列已決定停止從法國採購一切安全裝備。以色列國防部長卡茨等作出上述指示，原因是過去兩年法國一直對以色列採取敵對政策。

以色列國防軍說，4名以色列軍人在黎巴嫩南部的衝突中身亡。

黎巴嫩

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩發動的襲擊已造成21人死亡、70人受傷。

阿聯酋

阿聯酋迪拜媒體辦公室通報說，一艘停泊在迪拜外海的科威特油輪遭襲起火，迪拜應急響應和消防人員成功滅火，事故未造成人員傷亡，也未發生原油泄漏。