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他稱烏克蘭無人機像3D列印、玩樂高 德國軍工龍頭挨轟

編譯張佑生／即時報導
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烏克蘭陸軍無人機單位士兵23日在烏國札波羅熱操作重攻擊無人機。路透
烏克蘭陸軍無人機單位士兵23日在烏國札波羅熱操作重攻擊無人機。路透

德國軍火龍頭、萊茵金屬（Rheinmetall）執行長帕佩格（Armin Papperger）上周五公開把烏克蘭的無人機製造能力形容為「像是在玩樂高」，甚至說烏克蘭無人機是「家庭主婦用廚房裡的3D印表機拼出來的」，引發烏國各界強烈反彈，也掀起一場跨國口水戰。

帕佩格在一次與美國媒體訪談中，被問到烏克蘭如何將民用無人機改造成戰場上最具殺傷力的武器之一時，竟以「玩樂高」來形容這項技術突破，並強調烏國的「無人機製造商」只是在家中用3D印表機做東西的「家庭主婦」，不應被視為真正的創新。 

這番話被視為貶低烏克蘭在戰時國防工業上的成就，尤其在烏克蘭正大力發展本土無人機產業、訓練大量工程師與女性技術人員的背景之下，更顯刺耳。

烏克蘭總統澤倫斯基親自回應，表示「若烏克蘭的每個家庭主婦都能做出無人機，那麼她們應該都當得上萊茵金屬的執行長」，要求德國企業用「戰場上的實際戰果」而非言語，來衡量自身技術的價值。 許多烏克蘭企業領袖與國會議員也紛紛發文嘲諷，指德國軍火公司雖賣出大批戰車與砲彈，卻不願承認烏克蘭在戰爭中快速創新的能力。

受到社群媒體與政界壓力，萊茵金屬事後在社群平台X上發出聲明，稱「公司及執行長皆高度尊重烏克蘭人民在防衛上的非凡努力」，強調「男女每一個人在烏克蘭的貢獻都難以估量」，試圖為言論風暴「降溫」。 然而這起事件也讓德國總理梅爾茨等親烏克蘭派難堪，因為梅爾茨正大力推動擴編德軍並依靠萊茵金屬升級國防，如今旗下龍頭企業卻公開輕蔑盟友的戰時技術能耐。

分析人士指出，帕佩格一向以「軍工硬漢」形象自居，近年在國際媒體上頻頻發聲，被稱為德國軍工界的「霸道總裁」，但這次失言也暴露了歐洲傳統軍工體系與烏克蘭靈活、草根式國防創新生態之間的落差與張力。 在戰爭長期化與無人機戰成為主軸的背景下，烏克蘭如何在國際輿論場上捍衛自身技術實力，以及德國軍工巨頭是否願意真正承認烏克蘭的創新價值，將成為未來雙邊合作與軍援談判的重要風向球。

澤倫斯基 德國 無人機

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