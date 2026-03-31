我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

詐騙新招 助能源帳單退款 實為竊取個人資訊

日本部署長射程導彈具「反擊能力」 加強對中威懾力

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本防衛大臣小泉進次郎（中）。（美聯社）
日本防衛大臣小泉進次郎（中）。（美聯社）

日本防衛省31日在熊本市與靜岡縣的陸上自衛隊基地部署長程飛彈，具備在敵方防空網外發動打擊的能力。此舉旨在強化對中國威懾力，因應中國持續對日本的施壓，亦象徵日本首度具備「反擊能力」（即對敵基地攻擊能力）。日媒指出，這代表長期奉行「專守防衛」的日本防衛政策出現轉捩點。

綜合日媒報導，陸上自衛隊宣布，在熊本市健軍駐地和靜岡縣富士駐地的部隊部署了已完成研發的導彈。在健軍駐地部署的是日本國產「25式陸基反艦導彈」，由地面車載發射器發射，射程達約1000公里，可覆蓋中國部分沿海地區；靜岡縣富士駐地則部署同為日本國產的「25式高速滑翔彈」，相關人士透露，目前部署的是射程約數百公里的「早期裝備型」，正在致力於將射程延長至約2000公里。

日本防衛相小泉進次郎31日在內閣會議後的記者會上就此次啟動的導彈部署強調：「我國面臨戰後最為嚴峻和複雜的安全保障環境，這對於加強我國的威懾力和應對能力是極為重要的舉措。」

共同社指出，一旦認定敵方著手攻擊，即使在遭受損害之前也可以行使該能力。但若判斷失誤，則存在成為國際法所禁止的先發制人攻擊的風險。

據了解，日本防衛省在熊本舉辦面向地方首長等人士的裝備品展示會，但尚未舉行居民說明會，引發當地強烈不滿。小泉進次郎表示，「現階段還沒有實施計畫」，並稱「會認真聽取各方要求，就舉行時間及裝備品展示方式切實加以討論。」

法新社指出，日本當局就中國在該地區的軍事野心頻頻發出警告。自去年11月以來，中國針對日本採取了一系列經濟、政治和象徵性措施，以報復首相高市早苗的言論；《朝日新聞》認為，這也是日本政府首度替部隊配備國產「距外導彈」，代表日本已邁入「保有反擊能力」的階段。

日本

上一則

CNN：伊朗封荷莫茲反握主導權 戰爭打不下也停不了

延伸閱讀

自衛隊員強闖中國大使館 日本民眾集會 促高市早苗道歉

自衛隊員強闖中國大使館 日本民眾集會 促高市早苗道歉
自衛隊員闖使館 日防衛大臣表遺憾 中拒接受：遠遠不夠

自衛隊員闖使館 日防衛大臣表遺憾 中拒接受：遠遠不夠
小泉進次郎就自衛隊軍官闖中使館表遺憾 中國：遠遠不夠

小泉進次郎就自衛隊軍官闖中使館表遺憾 中國：遠遠不夠
強化國家防衛力 日本民調74％支持 58%力挺增預算

強化國家防衛力 日本民調74％支持 58%力挺增預算

熱門新聞

伊朗的飛彈畫破夜空，飛往以色列。路透

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

2026-03-29 09:31
伊朗德黑蘭一處居民區的建築被毀，該居民區曾在美以軍事行動中遭受襲擊。（新華社）

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

2026-03-25 11:22
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

2026-03-24 20:39
圖為16日中東國家阿曼的沙拉拉港衛星圖像。（美聯社）

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

2026-03-28 07:10
伊朗革命衛隊27日表示，已讓3艘不同國籍、試圖通過荷莫茲海峽（ Strait of Hormuz）的貨櫃輪掉頭。（路透）

伊朗阻止中國2貨輪通過荷莫茲海峽 WSJ：不尋常

2026-03-27 12:25
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27

超人氣

更多 >
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機