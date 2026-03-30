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古屋圭司遭中國反制 日稱「極為遺憾」要求撤回

中央社東京30日專電
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2026玉山論壇日前在台北登場，邀請日本「日華議員懇談會」會長暨眾議院憲法審查會...
2026玉山論壇日前在台北登場，邀請日本「日華議員懇談會」會長暨眾議院憲法審查會會長古屋圭司（圖）出席開幕致詞。中央社

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司早前來台參與玉山論壇，遭到中國採取反制措施。日本官房副長官尾崎正直今天表示，日方已透過外交管道要求中方儘速撤回措施，並強調對此感到「極為遺憾」，難以接受。

NHK、TBS報導，尾崎下午在記者會指出，「國會議員作為國民的代表，其言論自由是我國民主主義的根本，理應受到尊重。」

他批評，中方針對持不同立場者採取帶有威嚇意味的單方面措施，對此絕對無法接受，「從日中關係的觀點來看也極為遺憾」，日方已經透過外交管道與中方交涉，要求立即撤回相關制裁。

中國外交部今天宣布，對擔任日華懇會長的古屋圭司實施反制，包括禁止他入境中國（含香港、澳門）、凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動，並依據中國反外國制裁法即日生效。

中方主張，古屋圭司不顧中方強烈反對多次「竄台」，「與台獨分裂勢力勾連，嚴重違背『一個中國』原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。

古屋目前擔任眾議院的憲法審查會長，也是致力於推動日台關係的「日華議員懇談會」會長，他近期於3月中旬訪問台灣出席2026玉山論壇，並與總統賴清德會面。去年10月，他也訪問台灣與賴總統會談，並轉交高市早苗（當時尚未就任自民黨總裁）親筆信。

對於反制，古屋圭司在國會受訪時回應，透過新聞才得知相關消息，「果然是中國（會做的事）」，並表示自己在中國並無資產，且數十年未曾赴中，因此入境禁令「毫無影響」。

他強調，自己和台灣的交流是從父親那一輩延續至今，他身為日華懇會長頻繁訪台，未來也會持續基於日台的民主、法治與基本人權等共同價值觀推動交流，立場不會改變。

中國政府近來多次對日本政界及相關人士祭出類似措施，包括日本維新會參議員石平，以及曾任自衛隊統合幕僚長、現為行政院政務顧問的岩崎茂。

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