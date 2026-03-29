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中東數國赴巴基斯坦 磋商伊朗戰爭局勢

伊朗安全部隊招募12歲孩童 恐違反兒童權利公約

傳伊朗政權內部分裂 總統與革命衛隊高層爭主導權

中央社倫敦28日綜合外電報導
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伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪。(路透)
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪。(路透)

海外波斯語電視台伊朗國際昨天引述伊朗消息來源報導，德黑蘭政權出現分裂，總統裴澤斯基安近日就與美以交戰所導致的經濟與社會衝擊，和伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪發生衝突。

根據總部位於倫敦的伊朗反對派媒體伊朗國際（Iran International），裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）批評伊斯蘭革命衛隊（IRGC）升高區域緊張局勢、攻擊鄰近國家的做法，並警告這些行動恐對伊朗經濟帶來長期影響。

報導還寫道，裴澤斯基安要求，關於戰爭的行政決策應由伊朗政府主導而非IRGC，但未獲瓦希迪（Ahmad Vahidi）接受。

作為回應，IRGC批評裴澤斯基安未能在當前戰爭爆發前推動結構性改革，以解決體制內諸多問題。

以色列新消息報網站（Ynetnews）報導，在本月7日發布的影片中，裴澤斯基安為伊朗武裝部隊對鄰國「隨意開火」致歉，並指示停止這類行動。但不久後攻擊仍持續進行。

不具名消息人士透露，裴澤斯基安曾警告若不停火，伊朗經濟可能在幾周內崩潰。

伊朗國際指出，伊朗國內食品價格不僅逐日飆升，漲勢甚至能以每小時計算，部分主食的價格已較戰前上漲至少50%。

同時，網路中斷導致多項服務停擺，工廠及生產設施面臨原物料極度不足，全國行政體系運作也嚴重受阻。

伊朗國際也引述多位伊朗政府公務員的消息報導，過去3個月來，許多員工的薪資和福利未能穩定發放。

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