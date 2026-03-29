伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈畫破夜空，飛往以色列。路透

伊朗 持續以飛彈與無人機攻擊中東鄰國與美、以的目標，然而，如此攻擊節奏還能維持多久？英國金融時報（FT）詢問五位專家，一探究竟。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的卡拉可說，伊朗能否維持現行水準的無人機與飛彈反擊行動，取決於美國與以色列 對其發射系統、基礎建設、及指揮體系的打擊效力。以伊朗飛彈發射頻率減緩的情況來看，意味著美、以的行動，已擾亂伊朗的攻擊能力，並迫使德黑蘭當局對庫存管理更加謹慎。

以色列智庫國家安全研究所（INSS）的西特里諾維奇則說，伊朗或許缺乏飛彈齊射的能力，但德黑蘭目前的做法，似乎是打持久戰，而非尋求壓制，反映出其長期謀畫，也就是刻意限制飛彈與無人機的使用，以因應長期戰爭。以其現行的發射速度來看，可能還能撐上更多周。

倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）的布奇曼說，伊朗的大規模飛彈攻擊行動仍顯克制，尤其是與開戰頭三天相比。被攔截率仍相當高，伊朗採用更多集束彈頭攻擊以色列，這些彈頭在遭攔截前散開，以色列的空防不會攔下每個碎片，導致出現當地許多目標遭擊中的影片，特別是台拉維夫的人口稠密區，可塑造伊朗能突破以色列空防、或擊中更多目標的觀感，可說每次的擊中都被放大、慶賀與誇大。

英國前情報顧問努斯巴赫指出，伊朗每一次發射，都會把發射陣地位置暴露給美國或以色列的目標獲取系統，並很可能招致打擊；因此，真正主導其發射節奏的，並非庫存控管，而是這種「一發射就暴露、隨即可能遭攻擊」的戰術現實。

他表示，若伊朗能在目前較低的發射頻率下，持續從加固掩體發射飛彈，理論上還可以再撐一到兩周。若伊朗在本輪行動初期已動用較低效的系統，則其庫存中仍可能保有射程更遠、精度更高的飛彈。

詹姆斯馬丁禁止核武擴散研究中心（CNS）的吉姆拉姆森表示，伊朗能否維持目前這種報復強度，仍存在高度不確定性，主因外界對其剩餘庫存掌握有限。

他指出，德黑蘭近期已動用較先進的中程系統，如「Sejjil」與「Haj Ghasem」，但尚未使用部分更新或更複雜的平台，包括「Fattah-2」極音速滑翔載具，顯示部分系統可能尚未具有作戰狀態，或仍被保留作為後備戰力，且數量可能本來就不多。隨著衝突延續，伊朗也可能再引入其他短程飛彈型號。

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