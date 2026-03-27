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自衛官闖中國使館 日前外相：恐被北京宣傳戰利用

中央社東京27日專電
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河針對日本自衛官闖入中國駐日大使館事件，自民黨前外相河野太郎表示，此案恐被中國用於宣傳戰，對外界描繪出特定敘事，對日本國際形象造成影響。路透
河針對日本自衛官闖入中國駐日大使館事件，自民黨前外相河野太郎表示，此案恐被中國用於宣傳戰，對外界描繪出特定敘事，對日本國際形象造成影響。路透

針對日本自衛官闖入中國駐日大使館事件，自民黨前外相河野太郎表示，此案恐被中國用於宣傳戰，對外界描繪出特定敘事，對日本國際形象造成影響；前環境大臣細野豪志也警告，相關問題不應被輕忽。

產經新聞報導，河野與細野在25日播出的YouTube節目中談及此案。警視廳指出，23歲陸上自衛隊3等陸尉村田晃大因涉嫌侵入位於東京的中國大使館遭逮，館內植栽中並發現疑似他攜入、刀刃長約18公分的刀具。

河野表示，「為什麼能進入那樣的地方，實在有很多不明白之處」。細野則指出，村田應該接受過將近1年自衛隊幹部訓練，「難道沒有在過程中被篩選出來嗎」，有必要進一步檢討。

兩人並以假設情境討論。細野說，「反過來說，如果有（中國）人民解放軍的軍官闖入北京日本大使館」，河野接下去說，「假若還揮舞刀子的話…」細野表示，「就算沒有揮刀，只是闖入，日本的輿論大概就會爆炸。」

河野表示，「會陷入混亂。」他進一步警告，在當前國際情勢下，這起事件可能會被解讀為「日本要回到軍國主義」的敘事。

細野強調，正因事實並非如此，更應妥善應對，「這件事不應輕忽」。

此外，兩人也談及日前舉行的日美領袖會談。河野表示，這次訪問最大目的，是要讓川普（Donald Trump）感到愉快。他並說，日本首相高市早苗最終完成任務返國，「我認為可以給100分滿分」。

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