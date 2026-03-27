小孩點「已滿18」就能看A片 4大成人平台恐遭重罰

歐洲聯盟（EU）監管機構表示，Pornhub、Stripchat、XNXX與XVideos等成人平台因允許兒童接觸色情內容，被控違反歐盟科技法規，恐面臨巨額罰款。路透

歐洲聯盟（EU）監管機構今天表示，Pornhub、Stripchat、XNXX與XVideos等成人平台因允許兒童接觸色情內容，被控違反歐盟 科技法規，恐面臨巨額罰款。

路透報導，歐盟當局依據「數位服務法」（Digital Services Act, DSA）調查10個月後，對Pornhub等成人網站提出指控，該法要求大型網路平台須加強打擊非法及有害內容。

歐盟執委會（European Commission）指控，塞浦路斯集團Aylo Freesites旗下Pornhub、塞浦路斯Technius子公司Stripchat、捷克NKL Associates旗下XNXX以及WebGroup Czech Republic經營的XVideos更關注自身名聲，而非未成年人的社會風險。

此外，歐盟執委會也強烈反對Pornhub等成人平台的自我聲明機制，因為用戶只需點擊確認自己已滿18歲，即可進入平台。

歐盟執委會指出，Pornhub、Stripchat、XNXX與XVideos需實施保護隱私的年齡驗證措施，以防止兒童接觸有害內容。

據報導，若上述相關公司最終被認定違反「數位服務法」，恐面臨相當於全球年營收6%的罰款。