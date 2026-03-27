從饒舌歌手到執政之路 35歲尼泊爾新總理就職

饒舌歌手出身的前尼泊爾首都市長夏哈（Balendra Shah，右）27日宣誓就任總理。卸任總理卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基，左）在一旁觀禮。歐新社

饒舌歌手出身的前尼泊爾 首都市長夏哈（Balendra Shah）今天宣誓就任總理。尼泊爾去年9月由年輕世代發起大規模反腐示威，夏哈在今年3月示威後的首次選舉大獲全勝。

加德滿都郵報（The Kathmandu Post）報導，國會政黨的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party, RSP）領袖夏哈經總統鮑德爾（Ramchandra Paudel）任命，宣誓成為尼泊爾第47任總理。

路透社報導，人口約3000萬的尼泊爾去年9月爆發所謂Z世代示威，數以千計年輕人發起激烈抗爭，要求終結貪腐、創造更多就業機會與淨化政治環境。示威期間釀77死並導致總理奧利（K.P. Sharma Oli）政府垮台。

尼泊爾後於今年3月5日舉行大選，結果夏哈所屬的全國獨立黨在全部275席的國會中奪下182席，是尼泊爾60多年來單一政黨所取得的最大優勢，讓外界對過去35年間換過32次政府的尼泊爾重燃穩定希望。

位居第2的尼泊爾老牌政黨尼泊爾國大黨（Nepali Congress）僅獲38席；前總理奧利領導的尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）只拿下25席。

英國廣播公司（BBC）報導，35歲的夏哈崛起，象徵尼泊爾政治的重要轉變。他承諾改革，呼應選民對貪腐、裙帶關係與菁英統治的不滿。

他今天在就職前發布一首充滿對尼泊爾未來樂觀期待的歌曲，在歌中唱道：「團結的尼泊爾人，這次我們創造歷史。」歌曲發布數小時內便獲超過200萬次觀看。地下饒舌圈出身的夏哈，很早就透過音樂批判尼泊爾的貪腐與各種社會問題。

2022到2025年擔任首都加德滿都市長後，夏哈與全國獨立黨合作並成為該黨總理候選人，在本月大選取得壓倒性勝利。支持者視他為改革與打破舊政治框架的象徵，但也有人質疑成立僅4年的全國獨立黨兌現承諾能力。

● 叛逆的饒舌歌手

夏哈1990年出生於加德滿都，是家中最小的兒子。父親是古印度傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda）醫師，母親則是家庭主婦。已婚的夏哈與妻女同住。

夏哈中學畢業後相繼在加德滿都與印度南部的卡納塔卡（Karnataka）拿到工程學位。2013年他在尼泊爾一場知名饒舌歌曲比賽中勝出而成名，犀利的歌詞表達一個有感被壓抑與被忽視世代的挫折。

之後他發行多首熱門歌曲批判尼泊爾的貪腐與社會不公。在音樂MV裡他以標誌性的方形黑色太陽眼鏡、黑色西裝外套與黑色長褲塑造出鮮明形象。

夏哈2022年以獨立候選人的政壇素人之姿，在加德滿都市長選舉大勝，擊敗老牌政黨。擔任市長期間，他推動城市整頓、保護原住民文化遺產並打擊貪腐。然而他也有爭議性的施政，像拆除違章建築雖有助改善交通，卻引發攤販與底層窮苦居民抨擊。

● 崛起之路

在去年9月的示威期間，夏哈持續在年輕族群引發共鳴。當時示威起因於當局的社群媒體禁令，但背後是對貪腐、失業與經濟停滯的不滿。示威者將他的歌曲Nepal Haseko（意為微笑的尼泊爾）視為抗議代表歌曲之一。

這次大選期間夏哈除延續非傳統風格，也大多保持低調，避免接受媒體訪問，選擇透過社群媒體與選民溝通，承諾推動全面反貪腐議程、司法改革及創造120萬個新就業機會等。批評者認為，這種策略讓他得以迴避對他過去政績的檢視。

夏哈的策略奏效。全國獨立黨以秋風掃落葉之姿大勝，動搖政治菁英與根深蒂固的權力結構。他甚至在查巴（Jhapa）的第5選區擊敗前總理奧利，而當地長年被視為奧利的票倉。

● 爭議與挑戰

不過夏哈並非毫無瑕疵。擔任首都市長期間，他為整頓交通與打擊無照營業，派警察對街頭攤販強硬執法而遭人權團體批評。

他在社群媒體上也曾引發爭議。去年11月夏哈在臉書（Facebook）發布一則帶有粗鄙用語的貼文，點名美國、印度、中國以及多個尼泊爾政黨（包括他後來加入的全國獨立黨），貼文隨後被刪除。

除過去爭議外，夏哈與全國獨立黨內的領導層必須面對選民就改革的高度期待及一系列挑戰。這些挑戰包括中東戰爭（數百萬尼泊爾人在當地工作）、國內長期失業問題與經濟停滯，尤其全國獨立黨缺乏執政經驗。

與此同時，社會也施壓要求公布對去年示威流血鎮壓的調查結果。先前臨時政府表示會公開調查摘要，但將來如何落實調查委員會的建議，取決於夏哈的新政府。