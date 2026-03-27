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伊朗阻止中國2貨輪通過荷莫茲海峽 WSJ：不尋常

中央社德黑蘭27日綜合外電報導
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伊朗革命衛隊27日表示，已讓3艘不同國籍、試圖通過荷莫茲海峽（ Strait of Hormuz）的貨櫃輪掉頭。（路透）
伊朗革命衛隊27日表示，已讓3艘不同國籍、試圖通過荷莫茲海峽（ Strait of Hormuz）的貨櫃輪掉頭。（路透）

根據船舶追蹤網站MarineTraffic以及荷莫茲海峽附近的中國船員消息，中國遠洋海運集團旗下2艘貨櫃輪，今天上午試圖通過荷莫茲海峽時，罕見遭伊朗強迫掉頭。

根據華爾街日報報導，這兩艘被迫掉頭的貨櫃輪分別是「中海印度洋號」（CSCL Indian Ocean）與「中海北冰洋號」（CSCL Arctic Ocean）。

這兩艘貨櫃輪在靠近伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）約20英里的拉拉克島（Larak Island）附近迴轉掉頭。近日來部分標示為中國籍或由中國籍船員駕駛的船隻，透過伊朗葛希姆島（Qeshm）與拉拉克島之間的狹窄水道通過海峽。

華爾街日報指出，這是伊朗當局一次不尋常之舉，伊朗先前航運封鎖主要針對其認定支持以色列與美國的國家。

伊朗國家最高安全委員會轄下的「努爾新聞」（Nour News）報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）今天表示，已讓3艘不同國籍、試圖通過荷莫茲海峽（ Strait of Hormuz）的貨櫃輪掉頭。革命衛隊強調，會進出與美國和以色列支持者港口的船隻禁止航行該航道。

能源市場情報公司Kpler今天表示，發現中國遠洋海運集團所屬兩艘貨櫃輪曾試圖通過伊朗外海的狹窄水道荷莫茲海峽，但後來掉頭折返。

Kpler指出，自從2月28日美國和以色列對伊朗發動攻擊而引發戰事以來，這兩艘貨櫃輪便一直滯留波斯灣（Persian Gulf）。

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