緬甸軍方透露領導階層將變動 疑為敏昂萊出任總統鋪路

緬甸代理總統敏昂萊。美聯社

緬甸 軍政府示意，今天舉行的年度閱兵典禮結束後，軍方領導階層將有變動。這項行動可能為現任軍政府領導人、國防軍總司令敏昂萊成為正式總統鋪路。

法新社報導，緬甸政府今天將在首都奈比多（Naypyidaw）舉行年度軍人節閱兵典禮，數千名士兵將參與，敏昂萊（Min Aung Hlaing）也會在典禮上發表他鼓舞士氣的例行年度演說。

敏昂萊2021年推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導廣受歡迎的民選政府，將她拘禁並解散其政黨，引發內戰。此後敏昂萊以獨裁手段統治至今。

親軍方的緬甸政黨今年稍早在軍政府監督下舉行的國會選舉中輕鬆獲勝，新國會預計下週啟動總統遴選程序。監督民主的觀察團體指出，這場選舉為了排除反對勢力而經過精心安排。

緬甸國營報社「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，敏昂萊的副手索溫（Soe Win）昨天在一場官方晚宴上表示，軍人節閱兵典禮結束後，軍方將有「領導階層變動」。

依照緬甸憲法，敏昂萊若要出任總統，必須先辭去軍職，因此索溫的發言令人更加預期敏昂萊將成為總統。

敏昂萊目前已是緬甸代理總統，若他當上正式總統，將更加證實批評人士的說法，也就是軍政府舉行選舉、表面上將權力交給新政府，實際上只是讓政權披上民選外衣再回到自己手中。