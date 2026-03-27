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伊朗革命衛隊：已讓試圖通過荷莫茲海峽3艘船調頭

中央社德黑蘭27日綜合外電報導
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一艘貨船日前行經阿拉伯灣朝荷莫茲海峽方向前進。(美聯社檔案照)
一艘貨船日前行經阿拉伯灣朝荷莫茲海峽方向前進。(美聯社檔案照)

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天表示，已經造成3艘試圖通過荷莫茲海峽的船舶調頭，強調會進出與「敵人」有關聯港口的船隻禁止航行該航道。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）在所屬新聞網站賽帕新聞（Sepah News）發布聲明指出：「今天上午，在腐敗的美國總統聲稱荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）保持開放的謊言之後，不同國籍的3艘貨櫃船…在伊斯蘭革命衛隊海軍發出警告後被迫折返。」

聲明表示：「以猶太復國主義—美國敵人的盟友和支持者所屬港口為起運港的任何往返船舶，不論目的地為何、航經任何過道，其航行均遭到禁止。」

能源市場情報公司Kpler今天表示，發現中國遠洋海運集團所屬兩艘貨櫃船曾試圖穿越伊朗外海的狹窄水道荷莫茲海峽，但後來掉頭折返。

Kpler指出，自從2月28日美國和以色列對伊朗發動攻擊而引發戰事以來，這兩艘船便一直滯留波斯灣（Persian Gulf）。

Kpler分析師葛迪斯（Rebecca Gerdes）在聲明中指出：「從自衝突開始以來，這是首度有大型航運公司嘗試通過該海域。」

美國總統川普昨天則表示，伊朗已經允許10艘油輪通過荷莫茲海峽，強調這是伊朗展現出對於透過談判結束戰爭抱持認真態度的「禮物」。

與此同時，印度「商業標準日報」（Business Standard）報導，伊朗將孟加拉、印度和其他4國列為可安全穿越荷莫茲海峽的「友好國家」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）25日向國營電視台證實，孟加拉與中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克和印度已被納入可以透過協調安排而航行該水道的「友好國家」名單之中。

阿拉奇表示，許多國家請求伊朗確保其船隻安全通過海峽。

阿拉奇說：「許多船東或所屬國家已經聯繫我們，要求我們確保船隻安全通過海峽。對於我們認定為友好的部分國家，或基於其他理由我們決定照辦的個案，我們的武裝部隊就會提供安全通行。」

他表示：「你們在新聞上也看到，中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克和印度。其中兩艘船前幾天晚上已經通過，還有一些其他國家，甚至我相信孟加拉也是。這些國家都曾與我們溝通協調，這種情況未來也會持續，即使戰爭結束後也是如此。」

伊拉克 俄羅斯 印度

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