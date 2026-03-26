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中國遊客棄日赴韓 韓國部長：將提供多次往返簽證

中央社台北25日電
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在南韓首爾景福宮，遊客身穿韓國傳統服飾在殿內逛逛。路透
在南韓首爾景福宮，遊客身穿韓國傳統服飾在殿內逛逛。路透

日中關係惡化後，中國遊客紛紛放棄日本轉赴韓國旅遊。韓國文化體育觀光部長崔輝永接受陸媒專訪時透露，計畫針對曾經訪韓的中國遊客，推出「鼓勵重遊」的政策，將為有訪韓紀錄的中國遊客簽發5年多次往返簽證

環球網26日發布對崔輝永的專訪內容，並稱近期一些日韓媒體關注到，在中國政府提醒本國遊客近期避免前往日本旅遊後，許多原本計畫前往日本的中國遊客開始轉向韓國。

崔輝永對此回應稱，「國際關係充滿變化。作為韓國的旅遊部門，我們在推進政策時，是著眼於長期，關注如何擴大兩國的民間友誼。我們在制定政策時，想的就是如何熱烈迎接和款待中國遊客」。

崔輝永說，為了讓更多中國遊客能夠便捷地訪問韓國，韓國政府一方面計畫增加來往的航空、輪渡等交通，另一方面計畫針對曾經訪問過韓國的中國遊客，推出「鼓勵重遊」的政策。「我們將為有訪韓紀錄的遊客簽發5年多次往返簽證，並將對中國14個城市的居民簽發10年多次往返簽證」。

他還說，在中國的春節、「國慶日」等長假期間，韓國還會在機場和港口舉辦歡迎活動，提供行李寄送服務，「讓中國遊客一落地韓國就能解放雙手，輕鬆旅行」。此外，韓國將培養更多中文導遊人才，重點安排在中國遊客常去的景點負責接待。

2027年將迎來中韓建交35週年。崔輝永透露，韓國正在積極準備擴大韓中旅遊交流的相關活動，「希望明年中韓互訪人次能夠超越2019年的1000萬人次」。

韓國文體部提供的資料顯示，今年前2個月，訪韓中國遊客達95萬人次，訪中韓國遊客為63萬人次，兩國人員交流總規模已接近160萬人次，較去年同期大幅增長35%。

報導提到，韓國旅遊發展局3月22日在北京舉辦一場名為「春日序曲 悅見韓國」的活動，韓國駐中大使盧載憲在活動現場表示，「韓國已是中國最大的遊客來源國，中國也是韓國最大的遊客來源國。韓中兩國是地理相近、文化相通、心靈相親的寶貴鄰居」。

近年來，中韓兩國相繼推出便利化簽證政策。2024年，中國對韓國試行免簽政策；2025年9月，韓國對中國團體試行遊客免簽。盧載憲說，得益於這些政策，「兩國人員交流日益頻密」。

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