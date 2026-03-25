我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「小台北」驚現綁架案 亞裔男半夜遭綁被勒索贖金

12億退稅無人領 符合這些條件可申請 截止期馬上到

韓官員：已向美政府確認 韓進口俄產油品不會被制裁

中央社首爾25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

韓國產業通商部今天表示，已向美國政府確認，韓國進口俄羅斯生產的油品時並無涉及結算、制裁的問題，今後可考慮進口俄產石腦油。

由於美國與以色列聯手空襲伊朗，導致中東地區陷入戰爭，國際能源價格飆漲。美國財政部已發布許可，授權在美東時間3月12日凌晨12時01分之前裝載到船舶的俄羅斯原油與石油產品，可在4月11日凌晨12時01分之前完成交付與銷售。

此舉象徵暫時鬆綁對俄羅斯的制裁。俄羅斯是因全面入侵烏克蘭而遭制裁。

韓聯社報導，產業通商部產業資源安全室長梁基旭今天在記者會上說，韓國已向美國財政部確認，可使用人民幣、俄羅斯盧布、阿聯迪拉姆（dirham）進口俄產原油和石油產品，且相關行為不屬於美方次級制裁範圍。

據分析，鑒於結算和制裁問題得到解決，韓國企業今後可考慮進口俄產原油、石腦油等石油產品。

梁基旭指出，對於進口俄產原油，仍存在原油品質、交易可靠性以及能否在1個月之內完成交易等問題，有必要進一步觀察煉油企業反應；相對地，進口俄產石腦油的可能性較高。

韓聯社報導並稱，韓國政府已儲備好油品，可保障到年底的供應，並正在開拓新的進口管道，盡量保障油品供應暢通。

烏克蘭 財政部 以色列

上一則

伊朗聲稱擊落美軍F-18戰機「第4次成功攔截」

下一則

烏克蘭利維夫歷史中心遭空襲受損 聯合國表憂慮

延伸閱讀

油價要失控了？伊朗談判條件曝光 要收「過路費」 停火前景不明

油價要失控了？伊朗談判條件曝光 要收「過路費」 停火前景不明
美國解除伊朗石油制裁30天救市 5國可能受惠

美國解除伊朗石油制裁30天救市 5國可能受惠
美開30天「人道走廊」…亞洲爭搶俄油 價格狂飆

美開30天「人道走廊」…亞洲爭搶俄油 價格狂飆
美國開30天「人道走廊」…亞洲爭搶俄羅斯石油 價格飆

美國開30天「人道走廊」…亞洲爭搶俄羅斯石油 價格飆

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
瑞士日內瓦拍攝的世衛組織總部。（新華社檔案照）

阿根廷正式退出世界衛生組織

2026-03-17 14:41
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

2026-03-24 20:39
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判
被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣