已做自盡打算…自衛隊成員強闖中國大使館被捕 細節曝光

中國駐日本大使館24日上午遭一名日本陸上自衛隊年僅23歲的三等陸尉村田晃大強行闖入，並威脅要殺死中國外交人員。（取材自中國駐日本大使館網站）

24日上午，1名日本陸上自衛隊成員強行闖入大陸駐日本大使館 ，再為緊張的中日關係掀起波瀾。日本警方披露，涉案男子是年僅23歲的三等陸尉村田晃大，疑似是他攜帶的刀具遺落在大使館院內，且事前疑已做好輕生打算。目前日本警方已對中方大使館實行24小時不間斷安保，日本官房長官木原稔25日對事件表示遺憾。

日本共同社報導，24日上午9點左右，一名男子闖入東京都港區的大陸駐日本大使館館區內。大使館相關人員將其控制，東京警視廳以涉嫌闖入建築物為由逮捕該人，事件中無人受傷。

不過，大陸外交部發言人林劍24日稱該人「威脅要殺死中國外交人員」，事件性質極為惡劣，要求日方徹查事件，嚴懲有關人員。

日本警視廳24日晚間陸續披露消息指，該男子是隸屬於陸上自衛隊海老野駐地的三等陸尉村田晃大。村田被控制時，附近發現了一把可能是他帶進來的刀具。共同社指，據稱村田向警視廳表示希望向大使表達意見，「我想的是若不被理會，那就自盡，讓人震驚。」

據警方消息，麻布警署在12點前後接到了中方大使館的聯絡，刀具在樹叢中被發現。事發後，警視廳對中方大使館實行24小時不間斷安保，並表示「對發生闖入問題感到遺憾」。日本陸上自衛隊表示，將全面配合警方調查，並在查明事實基礎上作出「嚴肅處理」。

日本官房長官木原稔25日在記者會上表示，應當遵守法律的自衛官因涉嫌闖入建築物被逮捕，令人非常遺憾。他還透露，中方提出交涉並要求杜絕此類事件再次發生，已向中方說明將依據相關國際法和日本國內法令，由政府相關部門展開協作，包括防止再次發生在內進行妥善應對。

木原表示已採取對策，增派了負責大使館警戒的警力等，「還將基於今後在調查中查明的事項，做好應對以防止再次發生」。

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