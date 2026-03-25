我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料

已做自盡打算…自衛隊成員強闖中國大使館被捕 細節曝光

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國駐日本大使館24日上午遭一名日本陸上自衛隊年僅23歲的三等陸尉村田晃大強行闖入，並威脅要殺死中國外交人員。（取材自中國駐日本大使館網站）
中國駐日本大使館24日上午遭一名日本陸上自衛隊年僅23歲的三等陸尉村田晃大強行闖入，並威脅要殺死中國外交人員。（取材自中國駐日本大使館網站）

24日上午，1名日本陸上自衛隊成員強行闖入大陸駐日本大使館，再為緊張的中日關係掀起波瀾。日本警方披露，涉案男子是年僅23歲的三等陸尉村田晃大，疑似是他攜帶的刀具遺落在大使館院內，且事前疑已做好輕生打算。目前日本警方已對中方大使館實行24小時不間斷安保，日本官房長官木原稔25日對事件表示遺憾。

日本共同社報導，24日上午9點左右，一名男子闖入東京都港區的大陸駐日本大使館館區內。大使館相關人員將其控制，東京警視廳以涉嫌闖入建築物為由逮捕該人，事件中無人受傷。

不過，大陸外交部發言人林劍24日稱該人「威脅要殺死中國外交人員」，事件性質極為惡劣，要求日方徹查事件，嚴懲有關人員。

日本警視廳24日晚間陸續披露消息指，該男子是隸屬於陸上自衛隊海老野駐地的三等陸尉村田晃大。村田被控制時，附近發現了一把可能是他帶進來的刀具。共同社指，據稱村田向警視廳表示希望向大使表達意見，「我想的是若不被理會，那就自盡，讓人震驚。」

據警方消息，麻布警署在12點前後接到了中方大使館的聯絡，刀具在樹叢中被發現。事發後，警視廳對中方大使館實行24小時不間斷安保，並表示「對發生闖入問題感到遺憾」。日本陸上自衛隊表示，將全面配合警方調查，並在查明事實基礎上作出「嚴肅處理」。

日本官房長官木原稔25日在記者會上表示，應當遵守法律的自衛官因涉嫌闖入建築物被逮捕，令人非常遺憾。他還透露，中方提出交涉並要求杜絕此類事件再次發生，已向中方說明將依據相關國際法和日本國內法令，由政府相關部門展開協作，包括防止再次發生在內進行妥善應對。

木原表示已採取對策，增派了負責大使館警戒的警力等，「還將基於今後在調查中查明的事項，做好應對以防止再次發生」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

大使館

上一則

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

下一則

🎞️美伊停火協議談不攏？今日5件事

延伸閱讀

自衛隊員持刀闖中駐日使館 中國：新型軍國主義成勢為患

自衛隊員持刀闖中駐日使館 中國：新型軍國主義成勢為患
自稱日自衛隊員帶刀闖中使館 北京震驚批「新型軍國主義」

自稱日自衛隊員帶刀闖中使館 北京震驚批「新型軍國主義」
中官媒指日本進行「反華教育」引導學生認為「當年不侵華無法生存」

中官媒指日本進行「反華教育」引導學生認為「當年不侵華無法生存」
🎞️日本自衛官闖中國大使館被捕 供稱「欲見大使」

🎞️日本自衛官闖中國大使館被捕 供稱「欲見大使」

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
瑞士日內瓦拍攝的世衛組織總部。（新華社檔案照）

阿根廷正式退出世界衛生組織

2026-03-17 14:41
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
TSA向ICE舉報 無證客母女檔登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女檔登機前被捕 36小時完成遣返
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判