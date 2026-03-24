戰火衝擊航空業 漢莎與國泰航空延長停飛中東時間

受中東戰爭影響，德國航空巨擘漢莎航空（Lufthansa）與香港國泰航空（Cathay Pacific，圖）相繼宣布，延長停飛往返中東多個航點的時間。美聯社

受中東戰爭影響，德國航空巨擘漢莎航空（Lufthansa）與香港國泰航空（Cathay Pacific）相繼宣布，延長停飛往返中東多個航點的時間。

法新社報導，歐洲最大航空公司集團漢莎航空昨天晚間表示，鑑於中東「局勢動盪」，旗下所有中東航線將取消至4月底。漢莎航空集團成員包括歐洲之翼（Eurowings）、奧地利航空（Austrian）、瑞士航空（Swiss）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines），以及近期入股的義大利國家航空（ITA Airways）。

此外，漢莎航空進一步說明，旗下多數航空公司往返德黑蘭、貝魯特、利雅德及阿布達比等地的航班，將暫停至10月24日；至於往返杜拜 與特拉維夫的服務，則取消至5月31日。漢莎航空在聲明中強調：「集團將持續密切關注並評估中東局勢發展。」

國泰航空今天宣布，往返杜拜與利雅德的航班將延長停飛1個月，至5月31日止。

美國與以色列 2月28日聯合對伊朗展開打擊以來，國泰與漢莎航空已暫停多條中東航線。

為了因應前往歐洲的市場需求激增，國泰航空也宣布，將增加香港往返巴黎及蘇黎世的加班機。

國泰航空指出，由於旅客紛紛避開高度依賴中東轉運樞紐的航線，近期從其他地區出發的替代性需求呈現「普遍增長」，本月已增加前往倫敦的航班。