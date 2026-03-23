調查：北韓核試場附近脫北者 1/4出現染色體變異

今天公布的資料顯示，來自北韓 東北部豐溪里核試場附近地區的脫北者中，有1/4出現可能因暴露於放射性物質導致的染色體變異。

韓聯社引述南韓 統一部的資料報導，南韓放射及醫學科學院（KIRAMS）2024年針對來自北韓豐溪里（Punggye-ri）核試場周邊8個市郡的35名脫北者進行放射性暴露檢測。結果發現，其中12人或34%，出現疑似與輻射暴露有關的染色體變異。

這些地區包括吉州郡（Kilju）、金策市（Kimchaek）和白岩郡（Paekam）。

北韓自2006年以來總計進行6次核子試驗，全部都是在位於咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場進行。

去年的類似檢測中，59名受測脫北者中有15人出現疑似變異。根據2023年至2025年的資料，在總計174名受測者中，共有44人檢出這類異常，比例達25%。

這項檢測主要是測量人體內染色體畸變程度，藉此評估個體累積的輻射暴露量。其最低檢測範圍設定為0.25戈雷（Gy），能偵測出如銫（Cesium）等放射性核種的吸收劑量。

目前尚未有受測者被診斷出與輻射暴露相關的癌症，且染色體變異與核試輻射暴露之間的直接因果關係，仍有待進一步科學證實。

這項研究是南韓統一部於2023年啟動的脫北者健康調查計畫之一。截至目前，已有約800名來自核試場周邊地區的脫北者抵達南韓。

在前尹錫悅政府時期，這項研究計畫一度縮減規模，同時檢測結果也未對外公開。

南韓放射及醫學科學院的人員表示，將核試場周邊地區脫北者的高比例染色體異常，歸因於放射性暴露是「合理的懷疑」，並強調有必要持續進行這項檢測計畫。