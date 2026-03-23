丹麥曾擬毀格陵蘭機場跑道 專家：刻意給美國訊息

丹麥士兵2月20日在格陵蘭訓練。(路透)

丹麥 廣播公司報導，在今年1月進行「北極耐力行動」聯合軍演，丹麥士兵運送大量炸藥與血液庫存到格陵蘭 ，必要時準備炸毀機場跑道，以避免美國攻擊。消息曝光後，專家認為這是丹麥刻意釋放給美國的訊息。

丹麥廣播公司（DR）報導，丹麥與盟國在今年1月進行北極耐力行動（Operation Arctic Endurance）聯合軍演時，丹麥士兵帶著大量炸藥到格陵蘭，若美國真的發動攻擊，便會立即炸毀首都努克（Nuuk）與康克魯斯瓦克（Kangerlussuaq）的機場跑道，避免美國空軍降落。丹麥士兵也從哥本哈根運送大量血袋到格陵蘭，以備不時之需。

格陵蘭廣播公司（KNR）報導，北極耐力行動表面上是因應美國對格陵蘭與北極地區軍事防衛不足的情況，為了顯示丹麥與歐洲各國有能力抵抗俄羅斯 而進行，但事實上，專家認為美國將這項軍演視為威脅。

格陵蘭廣播公司訪問專家發現，一般軍事演習通常不需要準備大量炸藥與血袋，可見丹麥政府當時對於美國攻擊已經做好最壞打算。

國際政治學者雅可布森（Peter Viggo Jakobsen）認為，丹麥廣播公司的報導顯示那不只是一場演習，而是防禦美國攻擊的準備。給美國明確訊息，「不要到格陵蘭來，你們不受歡迎」。這也是消息會在媒體露出的原因。

他認為，有這麼多政府、軍方高層提供消息，也顯示丹麥政府想要釋放丹麥將堅定保衛格陵蘭的訊息給美國。

北極安全政策專家傑考布森（Marc Jacobsen）也同意這個說法，他認為在一般軍事演習中不會假設有大量人員受傷需要輸血，軍事演習中更不可能準備炸毀機場跑道。特別是丹麥、法國、德國高層口徑一致證實這場行動的細節，以及共同表示會盡其可能防衛格陵蘭更是證明北極耐力行動不是一場單純的軍事演習。

丹麥廣播公司的報導發布後，引起格陵蘭人的不同反應，住在格陵蘭的Taffi對中央社表示，很多人聽到這個消息對丹麥政府的隱瞞感到不滿，認為會讓格陵蘭人陷入危險；但也有不少人認為，消息在這時候釋出讓他們感到安心，若在當下就被告知，可能會引起社會恐慌。

「民主聯盟基金會」總監帕列羅－普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）對中央社表示，丹麥廣播公司的報導看得出這屆丹麥政府是危機政府，1月的格陵蘭威脅也讓丹麥總理獲得更多希望在不確定的局勢中尋找穩定的選民支持。但這個新聞對即將到來的丹麥大選應不會有太大影響，因為目前看來丹麥所有政黨對於保衛格陵蘭的立場都是一致的。