我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

越南祖母加這調料 白米飯吃光光

中東戰火延燒 西方油企當地資產淪飛彈目標

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
卡達位於Ras Laffan工業城的液化天然氣設施。歐新社
卡達位於Ras Laffan工業城的液化天然氣設施。歐新社

伊朗反擊美國和以色列時，西方石油業者在卡達和阿拉伯聯合大公國等地投資的資產，也成了飛彈和無人機攻擊的目標，不僅導致多家石油巨人損失數十億美元，受損設施也至少得花上一年時間才能復原。

分析師指出，埃克森美孚（Exxon Mobil）在卡達持有權益高居西方能源巨人之冠，約五分之一油氣產量來自中東。康菲石油（ConocoPhillips）也持有卡達天然氣資產的股份。另據高盛（Goldman Sachs）統計，道達爾能源（TotalEnergies）每年約有 17% 營業利益來自經由荷莫茲海峽的油氣。

伊朗最近一波攻擊中，殼牌（Shell）在卡達的珍珠（Pearl）氣轉油（GTL）設施遭到摧毀，這座大型廠房是殼牌遍及全球的事業中最先進且獲利最豐的事業。卡達和殼牌均表示，這座廠損毀嚴重，兩條生產線中的其中一條預計將停工至少一年。

萊斯大學貝克公共政策研究所能源專家克蘭（Jim Krane）摣出，波斯灣一直是是美國跨國公司的金雞母，「（現在的情勢）肯定讓人感到無比挫折。在某些情況下，他們必須重新建設，且費用高得驚人」。

近十年來，美國和歐洲的大型石油公司在開發新油源方面的資本支出大幅減少，轉而加倍押注於中東地區，強化和卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等產油大國的既有合作，同時也將重心轉向美國本土油田的小規模鑽探。

中東的投資為這些公司帶來豐厚獲利，卻也讓他們更容易受到當地地緣政治衝突波及。上周針對波斯灣油氣基礎設施的攻擊加劇，代表戰爭進入了新階段，恐將進一步惡化能源供應危機。

據華爾街日報報導，由於伊朗飛彈擊中卡達的天然氣設施，埃克森美孚每年營收恐損失約 50 億美元，相當於去年逾 3,300億美元營收的1.5%。根據國營卡達能源公司（QatarEnergy）對災損和營收損失的評估，修復工作可能耗時長達五年。

另一家美國產油商西方石油（Occidental Petroleum）在阿拉伯聯合大公國（U.A.E.）的沙赫（Shah）氣田持有大量股份。這座氣田在遭到伊朗無人機攻擊後已暫停生產。此外，貝克休斯（Baker Hughes）與斯倫貝謝（SLB）等油田服務公司，也在中東各地提供油氣設備。

儘管動盪頻仍，石油巨人股價仍因油價飆漲而大漲。伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，已推升油價來到每桶 100 美元左右，這代表若戰爭持續下去，埃克森美孚、殼牌等公司的獲利只會持續攀升。自戰爭爆發以來，埃克森美孚股價上漲近 5%，殼牌上漲 9%，康菲石油大漲 12%。

▼收聽一洲焦點Podcast：

伊朗

上一則

IEA：中東逾40項資產重創 破壞力「超3次能源危機總和」

下一則

韓國能源供應風險急升 外長與伊朗通話籲確保荷莫茲海峽航行安全

延伸閱讀

中東戰火現轉機 以色列承諾不動伊朗能源設施 停火呼聲再起

中東戰火現轉機 以色列承諾不動伊朗能源設施 停火呼聲再起
中東重要能源設施又被炸 布蘭特原油衝到每桶117美元

中東重要能源設施又被炸 布蘭特原油衝到每桶117美元
卡達與伊朗油田遇襲 油價飆近110美元、美股下挫

卡達與伊朗油田遇襲 油價飆近110美元、美股下挫
伊朗誓言報復天然氣田遭攻擊 油價直逼110美元

伊朗誓言報復天然氣田遭攻擊 油價直逼110美元

熱門新聞

日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了