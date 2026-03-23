法前總理喬斯班辭世 任內實施35小時工時制及同性民事結合

法國社會黨籍前總理喬斯班（Lionel Jospin）的家屬告訴法新社，喬斯班已於22日辭世，享壽88歲。美聯社

法國社會黨籍前總理喬斯班（Lionel Jospin）的家屬今天告訴法新社，喬斯班已於昨天辭世，享壽88歲。他任內法國開始實施每周35小時工時制，以及同性伴侶可簽署民事結合合約。

喬斯班於1997至2002年在法國右派前總統席哈克（Jacques Chirac）任內擔任總理，形成法國「左右共治」時期。家屬透露他之前動了一場「嚴重手術」，並於今年1月返家休養，此外未提供更多資訊。

經濟學者出身的喬斯班任內採取務實的經濟路線，成功降低失業率及刺激經濟成長；他還努力消除貪腐，只任用無醜聞的閣員。但為他任期下定義的是，數項社會改革。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）在社群媒體 平台X發文讚揚喬斯班，提到他的「嚴謹、勇氣及追求進步的理想」。

喬斯班於1937年7月12日出生在巴黎西南郊的默東（Meudon）一個中產階級新教家庭，畢業於法國頂尖菁英學府國家行政學院（ENA）。他最早任職法國外交部，之後轉任經濟學教授。

喬斯班後來加入社會黨，參與時任黨魁密特朗（Francois Mitterrand）的改革行列。1981年密特朗當選法國首位社會黨總統後，他最信任的幕僚喬斯班接下黨魁一職。

喬斯班其後擔任過國會議員和教育部長，並於1995年首度參選總統，但以些微差距敗給席哈克。

2年後喬斯班某方面來說復仇成功，當時席哈克解散國會提前改選，卻讓社會黨贏得勝利。席哈克於是任命喬斯班擔任總理，開啟法國5年的「左右共治」（cohabitation）。

喬斯班任內除了讓法國每周工時減少4小時，還通過允許民事結合關係的「公民共同責任契約」（PACS）法，為10多年後通過的同性婚姻法奠定基礎。

2002年喬斯班再度挑戰總統大位，卻在首輪敗給當時法國極右派領袖尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）、也是目前極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）之父，而無緣與競選連任的席哈克在第二輪再戰高下，此後他便淡出政壇。