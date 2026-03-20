我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普以「珍珠港」回懟日記者「日本之恥」掛熱搜

房產被冒名抵押？1740萬美元詐騙曝光 長者成目標

35歲中國男經營37.3萬個詐騙網 遭歐洲刑警組織瓦解

中央社海牙20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
暗網示意圖。(路透)
暗網示意圖。(路透)

歐洲刑警組織今天表示，23個國家的偵查人員已經瓦解一個以販售摧殘兒童影像為幌子的暗網詐騙平台，目前已有440名顧客被鎖定調查。

法新社報導，「艾莉絲行動」（Operation Alice）鎖定營運這個平台、住在中國的35歲男子。歐洲刑警組織（Europol）指出，他總共經營超過37萬3000個詐騙網站。

名為Alice with Violence CP的暗網平台販售摧殘兒童影像，以及諸如信用卡資料和後台電腦系統存取權限等其他網路犯罪「服務」。

顧客遭騙支付這些「商品」的費用，卻一無所獲。

歐洲刑警組織估計，約有1萬人試圖購買非法內容，嫌犯從中獲利約34萬5000歐元（約合40萬美元）。

警方目前已確認該平台440名用戶身分，調查仍在持續進行中。

歐洲刑警組織主任德波萊（Catherine De Bolle）在聲明中表示，2021年發起的「艾莉絲行動」傳達明確訊息。

她說：「當國際執法社群攜手合作，犯罪分子無所遁形。我們會找到他們，並且追究其責任。」

世報陪您半世紀

上一則

西班牙出台50億歐元措施 緩解中東局勢衝擊

下一則

士兵慢跑App洩行蹤 法航艦「戴高樂號」位置意外曝光

延伸閱讀

紐約巴士站隨機刺人嫌犯抓到了 18歲男被控企圖謀殺

紐約巴士站隨機刺人嫌犯抓到了 18歲男被控企圖謀殺
斯里蘭卡突襲中國人經營詐團據點 逮捕135人

斯里蘭卡突襲中國人經營詐團據點 逮捕135人
61歲華婦賣淫 同夥是83歲前警察 最高面臨40年監禁

61歲華婦賣淫 同夥是83歲前警察 最高面臨40年監禁
英國主導INTERPOL全球新打詐小組 初期聚焦東南亞

英國主導INTERPOL全球新打詐小組 初期聚焦東南亞

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉
一年浪費好幾百元 這幾類帳單最容易重複繳費

一年浪費好幾百元 這幾類帳單最容易重複繳費
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴