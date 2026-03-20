35歲中國男經營37.3萬個詐騙網 遭歐洲刑警組織瓦解

暗網示意圖。(路透)

歐洲刑警組織今天表示，23個國家的偵查人員已經瓦解一個以販售摧殘兒童影像為幌子的暗網詐騙平台，目前已有440名顧客被鎖定調查。

法新社報導，「艾莉絲行動」（Operation Alice）鎖定營運這個平台、住在中國的35歲男子。歐洲刑警組織（Europol）指出，他總共經營超過37萬3000個詐騙網站。

名為Alice with Violence CP的暗網平台販售摧殘兒童影像，以及諸如信用卡資料和後台電腦系統存取權限等其他網路犯罪「服務」。

顧客遭騙支付這些「商品」的費用，卻一無所獲。

歐洲刑警組織估計，約有1萬人試圖購買非法內容，嫌犯從中獲利約34萬5000歐元（約合40萬美元）。

警方目前已確認該平台440名用戶身分，調查仍在持續進行中。

歐洲刑警組織主任德波萊（Catherine De Bolle）在聲明中表示，2021年發起的「艾莉絲行動」傳達明確訊息。

她說：「當國際執法社群攜手合作，犯罪分子無所遁形。我們會找到他們，並且追究其責任。」