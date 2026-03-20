有條件參與…印尼考慮退出「和平委員會」

由美國總統川普組建的「和平委員會」日前在華盛頓舉行首次會議。（美聯社）

印度尼西亞總統普拉博沃日前表示，如果美國倡議成立的「和平委員會」未能支持巴勒斯坦 利益，印尼 可能退出該機制。

普拉博沃在西爪哇省茂物與記者和分析人士交流時指出，印尼決定加入該委員會，是出於從內部推動巴勒斯坦問題取得進展的戰略考量。他表示，相較於置身事外，參與其中更有助於影響相關政策走向。

但他同時指出，印尼參與是有條件的，且將根據實際情況進行評估。如果該委員會的決策被證明產生反效果，或不符合印尼支持巴勒斯坦獨立的一貫立場，印尼將毫不猶豫地退出。他表示，印尼保留單方面退出該機制的權利，無需其他成員同意。

普拉博沃重申，支持巴勒斯坦建國是印尼長期堅持的外交政策重點之一，印尼參與相關機制旨在為推動實現公正、持久的解決方案作出積極貢獻。

美國總統川普今年1月22日同10餘個國家和地區代表在瑞士達沃斯簽署文件，啟動所謂「和平委員會」。部分受邀國家拒絕加入或態度謹慎。法國外交部發言人表示，法國暫時不會加入，「和平委員會」章程不符合聯合國 關於加沙問題的決議，部分內容也違反《聯合國憲章》。