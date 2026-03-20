我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉非法轉運Nvidia晶片伺服器售中 美超微高層被起訴

曼達尼警務改革拉開帷幕 簽行政令設社區安全辦公室

伊朗允許少量貨輪繞道通過荷莫茲海峽 收通行費

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗正允許少數船隻使用其水域，繞道通過荷莫茲海峽，並且可能收取通行費。路透
伊朗正允許少數船隻使用其水域，繞道通過荷莫茲海峽，並且可能收取通行費。路透

英國金融時報（FT）報導，伊朗正允許少數船隻使用其水域，繞道通過荷莫茲海峽，並且可能收取通行費。船運主管認為，此舉已在彰顯伊朗掌控荷莫茲海峽。

FT在分析船運追蹤平台MarineTraffic的船舶訊號後發現，本周至少八艘貨輪都已沿著伊朗拉臘克島（Larak）海岸這條不尋常的航線，繞道通過荷莫茲海峽，這些船舶包括印度、巴基斯坦及希臘的油輪與散裝貨輪，以及伊朗自家油輪，大部分船隻之前都曾在伊朗各港口停泊。

英國勞氏情報（Lloyd’s List Intelligence）18日指出，其中一艘油輪的營運商支付支付200萬美元通行費給伊朗，換取安全行經荷莫茲海峽。

航運業界人士指出，伊朗獨惠一些與伊朗關係密切的船隻，顯然是為了證明自己掌控這條水道，且不致在外交上被完全孤立。依每桶原油100美元估算，通行費率約相當於油貨價值的1%。

目前至少九艘裝載原油與汽、柴油等煉油品的中國籍貨輪，也聚集在阿布達比，顯然正準備渡過海峽，這些貨輪都與中國中遠海運集團有關。

從伊朗戰事開打以來，通過荷莫茲海峽的船隻數量仍非常少，不太可能暗示該海峽將進一步重開。伊朗前任首席副總統穆赫貝爾19日表示，戰爭結束後伊朗將對海峽制定一套「新體制」。

英國退役海軍指揮官夏皮表示，由於伊朗多數雷達與瞭望塔都被美軍重創，因此伊朗可能要求貨輪更靠近沿岸行駛，讓伊朗海軍能以目測方式辨識通過的船隻。

航運界主管與分析家猜測，伊朗可能建立一套與葉門胡塞反抗軍類似的制度。胡塞要求通過紅海南口曼德海峽的船隻需先用電郵提出申請；胡塞表示只攻擊與以色列有關的船隻，但一些與以色列關係不大的船隻也常遭攻擊。海運業主管表示，最大問題在於伊朗高層做出的決定，能否貫徹到前線。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列

上一則

又一航道遭殃？葉門「青年運動」助拳伊朗 傳鎖定紅海曼德海峽

下一則

南韓大田汽車工廠火災控制80%火勢 仍難進入搜救

延伸閱讀

美7盟國發聲 願助確保荷莫茲海峽航行安全 伊朗擬再強化控制

美7盟國發聲 願助確保荷莫茲海峽航行安全 伊朗擬再強化控制
路透：伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

路透：伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費
CNN：伊朗與8國家密談 1前提可安全通行荷莫茲海峽

CNN：伊朗與8國家密談 1前提可安全通行荷莫茲海峽
船舶追蹤網站：1艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽

船舶追蹤網站：1艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留

申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留