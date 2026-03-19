14國逾3萬兵力演習 北極圈驗證北約協同備戰實力

芬蘭國防部長哈卡寧在芬蘭羅瓦耶爾維的「極寒回應26」演習區接受媒體採訪。中央社

北約 14國，3萬多名官兵參與的「極寒回應 26」（Cold Response 26）演習近日在芬蘭極地拉普蘭展開。各國官兵告訴中央社，盟軍跋涉遠赴極地，跨國協同就是這次演習重要課題，不同語言的多國士兵在同一套指揮架構下磨合雪地作戰，靠的正是這種一次次的現場歷練。

芬蘭與瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）才兩年，如今已是「極寒回應 26」14國聯合演習的指揮核心。中央社記者為亞洲唯一受邀採訪的媒體，在羅瓦耶爾維（Rovajärvi）靶場現場直接感受距俄羅斯邊境不到300公里的刺骨冷冽與無形肅殺，以及北約各國因應極地作戰的決心和準備經驗。

逾3萬5000名士兵分布挪威與芬蘭兩地，演習模擬盟國遭到攻擊、需要共同防衛的情境。3月9日至19日，是北約「北極哨兵」（Arctic Sentry）常態化行動的一部分。

演習在芬蘭境內部署約7500人，其中芬蘭本國兵力3500人，與來自瑞典、美國、法國、義大利與英國約4000名官兵並肩操練。靶場面積逾10萬公頃，現為全歐洲規模最大的軍事訓練場。

芬蘭陸軍司令瓦利馬基（Pasi Välimäki）說，此次演習95%的兵力來自預備役，僅5%是職業軍人。芬蘭實行全民國防，正用這套動員制度驗證成效，絕非紙上談兵。

多國部隊由北約多軍團陸地部隊指揮部（MCLCC-NW）統一指揮，這個指揮部去年9月起設於芬蘭陸軍司令部。芬蘭國防部訓練助理准將參謀長杜米南（Manu Tuominen）說，盟軍跋涉遠赴極地，絕不能打無準備的仗，演習的目的就是將計畫拿到現場實際試錯。

中央社記者提問，現代大規模聯合演習不一定真槍實彈，有時候改靠模擬系統，這會產生什麼影響。芬蘭獵兵旅（Jaeger Brigade）上校指揮官基維拉（Marko Kivelä）回應，每名士兵與武器都配有感應裝置，中彈、砲擊落點、無人機威脅都會即時反應。「沒有這個，只是踩著空白彈往前走，什麼都學不到。」他強調，模擬系統就是要讓每個決定留下痕跡，對或錯，感應器會告訴你。

無人機是最新納入的變數，基維拉說，演習期間曾有70架無人機同時升空，但受限於和平時期的空域規範，飛行高度受到約束。無人機威脅在俄烏戰場已是日常，北約將這項變數納入模擬系統，但相關能力仍在建置中。「這是盟軍必須正視的課題。」

俄烏戰場帶回的實戰經驗也升級芬蘭的訓練守則。基維拉舉例，加熱帳篷的熱訊號，在現代偵測條件下形同告訴敵人你在哪裡，現在一律改成冷帳過夜。這項改變直接來自烏克蘭戰場的教訓，「我們一直在調整」。

跨國協同更是這次演習重要課題。中央社記者在靶場採訪挪威武裝部隊發言人奧拉夫森（Hanne Olafsen）。她說，北約的存在是讓每個成員國知道出事時身後有人。「最壞的情況是付出生命，我們清楚，我們也願意。」

她指出，演習最難克服的不是嚴寒，而是後勤。例如荷蘭海軍北上增援要時間，各國裝備在零下氣候能否互通，不到現場根本不知道。「極地的條件，無法在溫暖環境下模擬。」

法國第27山地旅山地突擊隊士官馬克西姆（Maxim）自3月1日起駐紮芬蘭，他告訴中央社記者，阿爾卑斯山的訓練讓他們習慣以山頭辨位，但拉普蘭卻是平地加密林，「完全是另一套邏輯，得從頭摸」。他的小組負責滲透敵線、標定目標、引導砲擊，倚重輕型全地形車，講究不留痕跡。

瑞典部隊同樣面臨適應挑戰，他們跨越芬瑞界河托爾尼奧河（Tornio）進入芬蘭，帶著重裝備，考驗軍隊移防速度。

芬蘭獵兵旅士兵考比（Juhana Kauppi）在靶場展示120毫米迫擊砲，射程7.5公里。他向中央社記者展示一層層雪地作戰衣著，從貼身排汗層、保暖中層、白色迷彩外套，再加兩雙手套、兩雙厚襪，少了一層在北極圈就扛不住。他說，多國士兵在同一片雪地磨合，語言不同、裝備各異，但要在同一套指揮架構下作戰，靠的正是這種一次次的現場歷練。

奧拉夫森在軍中服役近30年，仍然深愛她的工作。「我不重要，但在更大的格局裡，我很重要。」

芬蘭、瑞典、挪威等3國防長已在16日發表聯合聲明，北約將在今夏安卡拉峰會前於芬蘭正式建立前進部隊（Forward Land Forces Finland）。「極寒回應 26」演習，正是為這支部隊的建立暖身。