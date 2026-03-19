中國以外唯一供應商 澳稀土公司宣布投產關鍵軍用稀土

澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）表示，該公司位於馬來西亞彭亨州關丹的工廠成功生產氧化釤（Samarium oxide），成為中國以外唯一有能力生產這類重稀土產品的企業。（路透）

澳洲萊納斯稀土 公司（Lynas Rare Earths）表示，該公司位於馬來西亞彭亨州關丹的工廠成功生產氧化釤（Samarium oxide），成為中國以外唯一有能力生產這類重稀土產品的企業，也顯示萊納斯重稀土產品線的進一步擴展，並鞏固作為替代中國供應商的地位。

氧化釤廣泛應用於電子、航太領域、光學、催化劑和醫療等領域，《華爾街日報》指出，釤是製造國防技術（如 F-35 戰鬥機）所需磁鐵的關鍵材料。釤是中國去年4月實施出口限制的七種重稀土之一，美國地質調查局（U.S. Geological Survey）去年曾特別指出，「釤」是供應中斷風險最高、且可能損害美國經濟的礦物商品。

萊納斯19日公告，馬來西亞萊納斯之前已投產的重稀土包括鋱（terbium）和鏑（dysprosium）。釤（samarium）是萊納斯近來成功投產的第三類重稀土產品。首批氧化釤的產出時間原本預估為2026年4月。

萊納斯總裁及董事經理Amanda Lacaze表示，首批符合規格且提前產出的氧化釤，是萊納斯的一個重要里程碑，展示了公司內部團隊的專業知識與能力，「這在中國境外是絕無僅有的」。

萊納斯甫於16日公告，其子公司Lynas USA LLC已與美國政府簽署一份具法律約束力的意向書，敲定一項稀土氧化物供應協議。根據該協議，美國國防部將撥款約9,600萬美元向萊納斯採購輕稀土與重稀土氧化物產品。該意向書的目標為支持美國國家安全及供應鏈韌性的。