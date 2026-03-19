我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終身使用咖啡壺 省錢、環保、更香醇

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

中國以外唯一供應商 澳稀土公司宣布投產關鍵軍用稀土

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）表示，該公司位於馬來西亞彭亨州關丹的工廠成功生產氧化釤（Samarium oxide），成為中國以外唯一有能力生產這類重稀土產品的企業。（路透）
澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）表示，該公司位於馬來西亞彭亨州關丹的工廠成功生產氧化釤（Samarium oxide），成為中國以外唯一有能力生產這類重稀土產品的企業。（路透）

澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）表示，該公司位於馬來西亞彭亨州關丹的工廠成功生產氧化釤（Samarium oxide），成為中國以外唯一有能力生產這類重稀土產品的企業，也顯示萊納斯重稀土產品線的進一步擴展，並鞏固作為替代中國供應商的地位。

氧化釤廣泛應用於電子、航太領域、光學、催化劑和醫療等領域，《華爾街日報》指出，釤是製造國防技術（如 F-35 戰鬥機）所需磁鐵的關鍵材料。釤是中國去年4月實施出口限制的七種重稀土之一，美國地質調查局（U.S. Geological Survey）去年曾特別指出，「釤」是供應中斷風險最高、且可能損害美國經濟的礦物商品。

萊納斯19日公告，馬來西亞萊納斯之前已投產的重稀土包括鋱（terbium）和鏑（dysprosium）。釤（samarium）是萊納斯近來成功投產的第三類重稀土產品。首批氧化釤的產出時間原本預估為2026年4月。

萊納斯總裁及董事經理Amanda Lacaze表示，首批符合規格且提前產出的氧化釤，是萊納斯的一個重要里程碑，展示了公司內部團隊的專業知識與能力，「這在中國境外是絕無僅有的」。

萊納斯甫於16日公告，其子公司Lynas USA LLC已與美國政府簽署一份具法律約束力的意向書，敲定一項稀土氧化物供應協議。根據該協議，美國國防部將撥款約9,600萬美元向萊納斯採購輕稀土與重稀土氧化物產品。該意向書的目標為支持美國國家安全及供應鏈韌性的。

世報陪您半世紀

稀土

上一則

川普白宮會晤高市：日本在伊朗議題上挺身而出

延伸閱讀

因應台海和美中局勢 村田打造雙軌供應鏈 僅剩稀土待切割

因應台海和美中局勢 村田打造雙軌供應鏈 僅剩稀土待切割
中國再發現4種關鍵礦產資源 強化稀土供應鏈主導地位

中國再發現4種關鍵礦產資源 強化稀土供應鏈主導地位
穿甲彈與晶片都靠它 戰略金屬「鎢」暴漲557% 比黃金還猛

穿甲彈與晶片都靠它 戰略金屬「鎢」暴漲557% 比黃金還猛
日媒：高市19日訪華府 美日擬對中礦產加徵關稅

日媒：高市19日訪華府 美日擬對中礦產加徵關稅

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適
美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」
華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落