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川普白宮會晤高市：日本在伊朗議題上挺身而出

中央社華盛頓19日專電
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日本首相高市早苗19日在白宮與美國總統川普見面。路透
日本首相高市早苗19日在白宮與美國總統川普見面。路透

中東戰爭持續，美國總統川普今天在白宮會見來訪的日本首相高市早苗表示，兩人將討論伊朗局勢，美日雙方擁有深厚支持與情誼，根據日方表態，日本正採取行動挺身而出。高市也說，絕不允許伊朗開發核武，並譴責伊朗實質封鎖荷莫茲海峽等行為。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致這個重要商業航道陷入癱瘓。英國、法國、德國、義大利、荷蘭與日本今天稍早發布聯合聲明指出，他們準備投入適當行動，以確保該海峽能安全通行。

川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室和高市會晤，兩人在雙邊會前接受媒體提問。被問及是否滿意日本在伊朗局勢上提供的支持，川普表示，兩人將就此議題進行討論，美日雙方擁有深厚支持與情誼。根據日方已發出的聲明，相信他們正採取作為挺身而出。

他說：「我期待日本採取進一步行動。」

對於媒體問及，是否計劃在中東地區部署更多美軍，川普回答說「沒有，我沒有要在任何地方部署兵力」。

身穿藍色花紋套裝並搭配白上衣的高市也在開場致詞談到伊朗局勢。她透過翻譯表示，「絕不能允許伊朗開發核武」，這正是日本持續敦促伊朗並聯繫世界各地合作夥伴的原因。

她指出，日本也譴責伊朗攻擊鄰近地區及實質封鎖荷莫茲海峽的行為。日本外務大臣茂木敏充已與伊朗外長直接聯繫，敦促伊朗停止相關舉措。

高市也提到印太局勢，她說，印太地區的安全環境也正變得日益嚴峻，川普再次展現對日本的高度信任及對日美同盟堅不可摧的承諾。

此外，川普表示，兩人關係很好，今天將討論貿易及許多其他事務。

高市昨天抵達美國後，今天赴白宮拜會川普。據白宮外籍媒體團提供資訊，兩人原訂在雙邊會後進行工作午餐，但日本政府消息人士指出，工作午餐已取消，好讓雙方有更多討論時間。

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