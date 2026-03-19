「如同投了一枚手榴彈」美以伊戰事如何攪動世界經濟

中東戰爭爆發，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，對全球能源供應與海運造成巨大衝擊。（路透）

諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫·施蒂格利茨日前接受媒體採訪時說，美國和以色列襲擊伊朗引發地緣局勢緊張將給世界經濟帶來災難性後果，令不確定性達到新的高度，如同向美國和世界經濟「投擲了一枚手榴彈」。

美以襲擊伊朗引發的戰事持續升級，導致荷莫茲海峽通行受阻。作為全球關鍵的能源和物資運輸通道，海峽「梗阻」給世界經濟帶來衝擊，其產生的負面外溢效應或許在戰事結束後很久都難以消退。

全球經濟遭遇「動脈梗阻」

「想像一下，你心臟中有一條動脈把血液輸送到身體其他部位。荷莫茲海峽就相當於那條動脈。」美國前總統能源顧問鮑勃·麥克納利日前接受採訪時強調，荷莫茲海峽的重要性遠超想像。

荷莫茲海峽運輸的原油約占全球石油運輸總量的五分之一，天然氣約占五分之一。另外，相當比例的化肥、化工產品等全球農業和製造業原材料都要經過這一海峽運往世界各地。

戰事發生後，海峽航運停滯對區域內國家經濟運行的影響很快顯現，也給全球主要進口地區帶來嚴重的供應不穩定風險。

隨著衝突擴大，航運市場劇烈動蕩。多家保險機構開始取消或限制相關航線的保險服務，進而推高運輸成本。有保險經紀機構指出，風險溢價正在推高全球航運費用。

戰事不僅影響全球加油站，還影響普通人的餐桌。荷莫茲海峽承載了海灣國家關鍵糧食產品的運輸，也承載了相當比例的氮肥等化肥的全球供應。

在北半球春耕季節，一旦化肥運輸延誤，當地農業發展將受到顯著影響。世界報業辛迪加網站撰文指出，戰事如持續延宕，或將引發「全球糧食危機」。

工業原材料價格普漲

「生產無法像開關燈那樣隨意啟停。」畢馬威首席經濟學家戴安娜·斯旺克日前表示，油價不會簡單因為戰事結束就恢復正常，重啟閒置產能、修復基礎設施也需要相當長時間。這意味著，依賴原油作為關鍵原材料的製造業可能在相當長時間內都面臨較大風險。

能源是燃料，更是製造業基礎。戰事衝擊正從原油一環一環傳導至全球生產鏈末梢。例如，卡塔爾天然氣斷供導致全球氦氣價格翻倍。作為半導體製造關鍵材料，氦氣漲價引發產業鏈面臨不確定性。《韓國時報》透露，韓國芯片企業已開始全面檢查氦氣庫存，尋找替代來源。

又如，硫磺作為化肥、芯片和金屬加工的重要基礎原材料也因荷莫茲海峽斷航價格大漲。重要原材料石腦油斷供，導致下游依賴這一原材料的化工廠紛紛減產、停工。全球聚乙烯供應也因海峽斷航受到影響。

另外，鋁等基本金屬因為能源和運輸成本增加漲價。鋁廣泛用於汽車、航空和新能源設備，其價格波動直接傳導至製造業部門。

從能源、化工到金屬材料，荷莫茲海峽「梗阻」正在暴露全球製造業的脆弱性。有分析人士表示，當前工業生產面臨的問題已不是「成本高不高」，而是「原料有沒有」。

地緣風險擾動資本定價

「市場正試圖為戰事帶來的經濟損失重新定價。」有媒體在報導中這樣說。

分析顯示，美以伊戰事正在給全球市場帶來一種深刻影響，即資本不再基於經濟增長和商業盈利的預期進行定價，而是轉向對戰事、能源和通脹風險的重新評估。

戰事發生後，全球主要石油公司總市值兩周內增加超過1300億美元。英國《金融時報》日前報導，美以伊衝突爆發以來，國際油價震盪走高，美國石油生產商今年有望獲得超過600億美元「意外之財」。

與此同時，原本作為全球經濟增長重要策源地的新興市場則遭遇經濟動蕩。隨著戰事延宕，投資者紛紛轉向避險資產，造成股市、債市和大宗商品價格同步震盪，嚴重擾亂了新興市場資本流動。

《日本經濟新聞》報導，高油價造成各方面成本膨脹，疊加資本外流，容易引發新興市場經濟體本幣貶值，進而給這些經濟體帶來輸入型通脹。

更深層變化在於，資本的風險偏好正在系統性收縮。在對當前技術進步和經濟增長極為重要的高端製造等領域，資本態度趨於謹慎，因為「地緣風險溢價」顯著上升會導致企業估值下降。當戰事、能源與供應鏈成為影響資產價格的核心變量，資本市場開始擔心，全球經濟恐將進入一個充滿更大不確定性的新階段。