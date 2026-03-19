墨毒梟歐塞奎拉喪生後繼子接班 擁美公民身分 美掃毒更難

墨西哥勢力最大的販毒集團「哈里斯科新世代」首腦歐塞奎拉(中)2月遭墨西哥特種部隊擊斃。圖為美國國務院網站貼出懸賞1500萬元逮捕他的布告。(路透)

勢力龐大的販毒集團「哈里斯科新世代」(Jalisco New Generation)首腦歐塞奎拉(Nemesio Oseguera Cervantes)2月底在墨西哥 軍方行動遭擊斃之後，加州出生的歐塞奎拉41歲繼子岡薩雷斯(Juan Carlos Valencia González)如今接班掌權。華爾街日報18日分析，美國公民 身分讓岡薩雷斯享受其他毒犯夢寐以求的憲法保護，但讓美國希望根除毒品的打擊行動變得更加複雜。

報導指出，受到岡薩雷斯美國公民身分影響，美國情報機關在搜集他的個人資料時，可能面臨法律限制。

根據法律規定，主管機關要對旅外美國人展開監視之前，通常需要獲得司法部長批准。調查人員必須在不公開的外國情報偵察法庭舉證，說明岡薩雷斯屬於國際恐怖主義團體等「外國勢力代理人」(agent of a foreign power)。

現任及前任美國官員說，雖然這些程序是可以克服的障礙，但可能導致迅速行動遭到耽擱。

由於墨西哥不允許美國執法人員直接在墨西哥境內對美國公民採取行動，美方調查人員能夠使用的調查工具也面臨限制。

美國中央情報局(CIA )無人機提供的高畫質監視影像，在墨西哥軍方消滅歐塞奎拉的行動中發揮重大作用。CIA在墨西哥哈里斯科州(Jalisco)塔帕爾帕鎮(Tapalpa)部署無人機，偵測到歐塞奎拉與情婦約會，相隔幾小時之後，墨西哥特種部隊突襲歐塞奎拉秘密藏身處，擊斃歐塞奎拉與八名保鑣。

前CIA官員凱許(Steven Cash)指出：「如果某個美國公民被認為對美國構成威脅，政府是否可以在未經法院審判的情況下，在國內或海外直接將其殺害？」

報導指出，墨西哥當地民眾擔心，「哈里斯科新世代」內部對於掌控毒品王國的鬥爭，恐將在墨西哥國內引發腥風血雨的接班角力戰。

「哈里斯科新世代」向美國走私古柯鹼、芬太尼以及俗稱「冰毒」的甲基安非他命等毒品，獲利以十億計數。

墨西哥安全顧問葛雷羅(Eduaro Guerrero)說，岡薩雷斯被視為在集團內部最具合法性的領袖，能確保權力和平轉移，避免「哈里斯科新世代」龐大版圖瓦解。

歐塞奎拉親生長子魯本(Rubén Oseguera González)也是加州出生的美國公民，去年在華府被聯邦法院判處終身監禁。

美國聯邦緝毒署(DEA)已對岡薩雷斯發布懸賞500萬元的通緝令。