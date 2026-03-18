我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

🎞️政府持續停擺「這些機場」恐被迫關閉…今日5件事

日美擬推動原油共同儲備 高市早苗會見川普可望敲定

中央社東京18日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）去年10月28日與日本首相高市早苗（左）一同造訪橫須賀基地。（美聯社）
美國總統川普（右）去年10月28日與日本首相高市早苗（左）一同造訪橫須賀基地。（美聯社）

面對中東局勢緊張、原油價格持續上漲，日本與美國政府正加緊協調能源合作方案。根據日本政府相關人士透露，雙方計劃由日本出資，擴大美國原油產量，並將增產部分運往日本進行共同儲備。

讀賣新聞報導，這項合作預計將配合日本首相高市早苗與美國總統川普於美東時間19日在華盛頓舉行的會談，於會中達成正式協議。

分析指出，在伊朗實質封鎖荷莫茲海峽、導致國際油價急劇攀升的背景下，日美此舉旨在抑制能源價格波動，同時強化日本能源供應來源的多元化。

政府消息人士表示，這項能源合作也被納入日美關稅談判後所規劃的5500億美元對美投資框架之中。雖然具體投資金額仍待敲定，但目前以阿拉斯加油田最具潛力，美國本土的頁岩油田也被列入評估範圍。

報導指出，日本目前約9成原油仰賴中東進口，供應結構高度集中。相較之下，若改由阿拉斯加輸送原油，航線僅需經過太平洋，相較於中東航線，運輸時間可縮短將近一週。政府高層指出，「這對提升日本能源安全具有重要意義。」

對美國而言，拓展原油出口市場同樣迫在眉睫。阿拉斯加產原油的年出貨量，相當於日本全年需求的一成以上，但目前幾乎全部供應美國國內市場。

美國自2000年代以來因「頁岩革命」成為全球最大產油國。川普政府主張擴大石油生產，若能確保日本作為儲備用途的穩定需求，將有助於推動開發。而日本儲備的原油也可能進行銷售，未來能成為面向亞洲各國的供應據點。

在儲備安排方面，日本政府計畫利用現有閒置的儲油設施。發生緊急事態時，也可優先釋放原油供應日本市場，進一步確保日美兩國能源穩定供應。

隨著中東情勢惡化對全球能源市場造成衝擊，日美兩國均對油價上漲可能帶來的經濟壓力表達關切。預料在日美領袖會談中，如何穩定燃料價格並確保能源供應，將成為雙方討論的核心議題。

世報陪您半世紀

日本 川普

上一則

傳俄助伊朗鎖定中東美軍 提供衛星影像與無人機技術

下一則

影子戰爭轉為公開衝突 美以擊殺伊朗軍政高層一覽

延伸閱讀

高油價危機怎麼解？石油巨擘揭唯一解方 但川普短期內難做到

高油價危機怎麼解？石油巨擘揭唯一解方 但川普短期內難做到
俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落
釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待
美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20

超人氣

更多 >
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察
浴室發霉別只用漂白水「2家庭用品」10分鐘見效又安全

浴室發霉別只用漂白水「2家庭用品」10分鐘見效又安全
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作