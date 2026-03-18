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川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

傳俄助伊朗鎖定中東美軍 提供衛星影像與無人機技術

中央社紐約17日綜合外電報導
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知情人士透露，俄羅斯一直在擴大與伊朗的情報分享和軍事合作，提供衛星影像和改良的無人機技術，以協助德黑蘭當局鎖定中東地區的美軍部隊。

「華爾街日報」（WSJ）報導，俄羅斯正試圖讓莫斯科當局最親密的中東夥伴伊朗能持續對抗美國和以色列的軍事力量，並延長這場在軍事和經濟上對俄羅斯有利的戰爭。

知情人士表示，俄羅斯提供的技術包括改良型「見證者」（Shahed）無人機的零組件，旨在提升通訊、導航和鎖定目標的能力。

俄羅斯也正利用在烏克蘭使用無人機的經驗，就行動中應使用多少架無人機以及應從何種高度進行打擊等問題，提供伊朗戰術指導。這些知情人士其中包括一名歐洲高階情報官員。

華爾街日報曾報導，俄羅斯一直在向伊朗提供美軍在中東地區及區域盟友的駐地位置。其中兩名知情人士表示，這種合作在戰爭初期已加深，俄羅斯近期更直接向伊朗提供衛星影像。

分析人士稱，這種援助類似於美國和歐洲盟友近年來提供給烏克蘭的情報。知情人士指出，在波斯灣地區，莫斯科的援助據信已幫助伊朗近期成功打擊中東地區的美軍雷達系統。

這些攻擊目標包括位於約旦的一套「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反導系統）的預警雷達，以及巴林、科威特和阿曼的其他目標。

克里姆林宮並未立即回應媒體的置評請求。

一名官員表示，俄羅斯提供的數據來自一個為軍事行動提供情報的衛星群。這套衛星群由俄羅斯航太軍（Russian Aerospace Forces，俄文縮寫為VKS）管理。

與去年為期12天的戰爭相比，伊朗在這次戰爭中鎖定美國及波斯灣國家軍事資產的成功率更高。分析人士指出，伊朗的攻擊模式，也就是先用無人機壓制雷達，再發動飛彈攻擊，看起來與俄羅斯在烏克蘭的戰術非常相似。

負責美國與莫斯科談判的美國特使威科夫（Steve Witkoff）表示，俄羅斯否認他們向伊朗提供情報以協助伊朗攻擊。美國總統川普則曾表示，他認為莫斯科「可能有提供一點協助」給伊朗。

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